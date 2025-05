Președintele ales Nicușor Dan a spus joi că a avut "o întâlnire de câteva minute cu domnul Grindeanu", șeful interimar al PSD.

Nicușor Dan a transmis că îl bucura "deschiderea" și, deși PSD nu a luat vreo hotărâre privind intrarea sau nu la guvernare, partidul "nu exclude niște discuții".

"Intrarea PSD la guvernare ar da mai multă credibilitate parlamentară și asta se va vedea inclusiv pe nivelul dobânzilor", a continuat Dan.

El a reiterat că "Ilie Bolojan rămâne prima opțiune de premier" și a refuzat să spună dacă Bolojan a acceptat sau nu propunerea.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit marți despre viitoarele negocieri cu președintele ales, Nicușor Dan, despre formarea unui Guvern.

"PSD-ul a fost și este partidul rațiunii și a soluțiilor. Eu astăzi am ascultat, după această parte administrativă, care e mai mult de bucătărie internă, cea de alegere a acestui interimat, am ascultat și noi am ascultat foarte mulți colegi care ne-au spus lucruri despre cum ar trebui să acționăm în perioada următoare. Fie că vorbim de politici publice, pentru că PSD-ul trebuie să facă în continuare acest lucru, fie că vorbim de ceea ce de fapt ne-a caracterizat în anii de militantism a PSD-ului și anume, întoarcere, dacă vreți, către baza partidului. Asta neînsemnând că până acum nu s-a ascultat baza partidului, dar cred că un dialog mult mai direct și mult mai bun e necesar în această perioadă, într-o perioadă în care mandatul este acela de a organiza Congresul, iar Congresul trebuie să clarifice toate lucrurile în interiorul PSD-ului", a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar trebui să intre la guvernare sau să rămână în opoziție, acesta a răspuns: "Cred că știți deja că aceasta a fost, de fapt, discuția principală de astăzi, de la ședința noastră. Nu vă ascund că opinia care pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziție constructivă. Eu știu din interiorul Guvernului că urmează o perioadă de decizii care trebuie să fie susținute. Vitorul Guvern trebuie să aibă susținerea. PSD-ul va oferi această susținere pentru soluțiile raționale și logice și bune pentru români. Indiferent de poziția pe care o vom avea".

Grindeanu a mai precizat că a primit un mandat deschis nu dacă intră neapărat activ la guvernare sau dacă PSD susține vreun Guvern, ci "să vedem ce vor și ceilalți".