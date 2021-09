Președintele Klaus Iohannis se întâlnește luni, de la ora 12:30, cu premierul Florin Cîțu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni și a fost convocată în contextul crizei guvernamentale.

Reamintim că președintele Klaus Iohannis a avut sâmbătă prima reacție despre criza politică din Coaliția de guvernare și a criticat dur USR PLUS pentru alianța cu AUR.



"Noua alianță creată în aceste zile între USR PLUS și AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă țara noastră. Prin alianța cu un partid care nu respectă valorile occidentale, USR PLUS trădează voința cetățenilor care și-au pus speranțele într-o coaliție de centru-dreapta, care să dezvolte România", a scris Klaus Iohannis într-un mesaj pe Facebook. (Detalii)