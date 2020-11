Klaus Iohannis a declarat marți seară că, la un an de când a fost reales în funcție, el și Guvernul PNL s-au concetrat pe lupra împotriva epidemiei COVID-19, acuzând din nou PSD că este vinovat pentru "dezastrul" din țară.

"A trecut, iată, un an de la alegerile prezidențiale, un an din cel de-al doilea mandat al meu de Președinte al României, un an care era destinat construirii României Normale, proiectul pentru care cetățenii mi-au acordat încrederea și votul lor. Din păcate, pandemia de COVID-19, care a afectat radical și brutal viața oamenilor din întreaga lume, nu ne-a ocolit nici pe noi.Astfel, pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale Guvernului PNL s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei de COVID-19 și pe diminuarea efectelor negative pe care aceasta le-a generat la nivel social, educațional și economic. Să nu uităm niciun moment că, la trei decenii de la Revoluția din 1989, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. PSD este principalul vinovat pentru acest dezastru și acest lucru trebuie afirmat clar și răspicat. Am datoria față de toți românii, indiferent de opțiunile lor politice, să spun lucrurilor pe nume, pentru că miza este una uriașă – destinul României de mâine", a spus Klaus Iohannis într-o declarație de presă.

Președintele a susținut în discursul său că țara noastră a fost puternic afectată ani la rând de "corupția și incompetența guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea, nu au investit în infrastructură și au direcționat fondurile publice către clientela de partid".

De asemenea, acesta a continuat să acuze PSD a promovat clientelismul la nivel de politică de stat, iar indiferența față de problemele sistemice acute au dus România în punctul în care statul era în pericol să nu își mai poată îndeplini misiunea sa fundamentală: aceea de a proteja sănătatea și drepturile cetățenilor.

"Într-un asemenea context nefast și extrem de dificil, un singur partid și-a asumat responsabilitatea guvernării țării atunci când mulți alții au preferat să nu se implice. Nu a fost deloc ușor, dar chiar și cu un guvern PNL minoritar, atacat din toate părțile și fără susținere parlamentară, multe lucruri s-au schimbat în bine. Concomitent cu eforturile uriașe pentru gestionarea epidemiei, cu resurse limitate aflate la dispoziție, am demarat, într-un strâns parteneriat cu Guvernul, reforme importante care trebuie continuate și aprofundate. În toate domeniile, deciziile se iau acum după consultarea experților și a specialiștilor, avem o relație excelentă cu partenerii europeni, iar România a fost scoasă de pe lista rușinii în care ne-a inclus PSD, cea a țărilor cu probleme în ceea ce privește justiția și statul de drept", a mai spus Klaus Iohannis.

Iohannis susține și că este de neconceput un scenariu în care în toată această perioadă să fi fost la putere PSD. "Ne putem lesne imagina catastrofa sanitară în care am fi ajuns cu o guvernare pesedistă, care a eșuat lamentabil pe toate planurile și în condiții normale, când nu aveam de înfruntat o pandemie", a mai declarat președintele.

El a reiterat că votul de pe 6 decembrie este esențial, pentru că România nu își mai poate permite încă un ciclu electoral de subdezvoltare.

"Prea multe generații au fost de sacrificiu și de prea multe ori sacrificiile și răbdarea oamenilor au fost în zadar. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cosmetiza imaginea, rămâne aceeași formațiune retrogradă, a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu îl mai tolerează și nu și-l mai doresc. Ce dovadă mai bună a faptului că PSD nu a înțeles nimic și că acționează strict în interes de partid decât permanenta subminare din Parlament a oricărui efort al Guvernului de a ține sub control pandemia?", a mai completat acesta.

El a mai precizat că, pe 6 decembrie, "îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie, în sfârșit, definitivă".

"Este timpul ca, uniți, cetățenii acestei națiuni și forțele politice reformatoare, împreună cu mine, să intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a țării noastre. Este timpul să construim România Normală! Avem proiecte majore de realizat în domenii neglijate de ani și ani la rând. Sănătatea și educația sunt prioritare, cu atât mai mult cu cât provocările generate de pandemie ne-au arătat cât de grave sunt deficiențele cu care ne confruntăm. Totodată, refacerea legilor justiției pe baze constituționale și continuarea accelerată a luptei anticorupție, eliminarea baronilor din administrație și reformarea administrației, introducerea votului în două tururi pentru primari și aplicarea unei agende de dezvoltare verde, sustenabilă, toate acestea trebuie să devină realitate", a mai declarat șeful statului.

Klaus Iohannis a explicat și că în 2016 România a intrat într-una dintre "cele mai negre perioade ale istoriei sale recente", iar "consecințele ar fi fost dramatice pentru viitorul țării dacă cetățenii, cele câteva partide democratice și cu mine nu ne-am fi opus cu toate forțele". Acesta a adăugat că pe 6 decembrie trebuie" să lăsăm în urmă definitiv acest coșmar".

Legat de PNL, Klaus Iohannis a spus că este partidul care, la finalul anului trecut, a avut curajul să-și asume o guvernare știind că preia un buget secătuit și o administrație în care PSD a plasat numeroși incompetenți.

"Chiar și așa, odată confruntați cu neașteptata criză sanitară, am găsit, împreună cu PNL, resurse și soluții pentru a face față cu bine acestei teribile pandemii. Sigur că mai sunt încă foarte multe de îndreptat, sigur că s-au făcut și erori, ele sunt inevitabile pentru oricine se apucă serios de treabă. Însă ceea ce contează este hotărârea de a reseta din temelii modul greoi de funcționare a statului", a mai susținut președintele României.

În finalul declarației, Klaus Iohannis transmite că este decis să conducă "acest amplu proiect de reconstrucție națională alături de toți partenerii care în acești ani mi-au dovedit că sunt total dedicați aceleiași viziuni de dezvoltare ca și mine și sunt convins că, peste patru ani de acum înainte, vom vedea noua față a României demne, prospere și democratice".