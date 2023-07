Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri la reexaminare proiectul de lege pentru completarea OUG 195/2022 privind circulația pe drumurile publice, care schimbă modul în care pot fi conduse motocicletele cu cilindree maximă de 125 cm3.

Potrivit proiectului care a trecut de votul Camerei Deputaților pe 13 iunie, for decizional în acest caz, "permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile și pentru motocicletele cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. Deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B obținut de minimum trei ani și să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”.

În motivarea propunerii amendamentului, inițiatorii au spus că prevedere privind necesitatea vechimii în conducerea unui autoturism destinat categoriei B și orele de pregătire practică sunt necesare, "ținând cont de factorul de risc privind gradul de siguranță rutieră și de faptul că posesorul acestui permis de conducere nu are o pregătire specială pentru conducerea unei motociclete (manevrarea ambreiajului și sincronizarea treptelor de viteză)".

Proiectul a fost depus în 2019 de PSD, iar inițiatorii spuneau atunci că "în multe țări europene legislația care reglementează obținerea permisului categoria A1 include amendamente care facilitează obținerea acestei categorii dacă solicitantul posedă categoria B".

Klaus Iohannis consideră că legea se impune a fi reexaminată de Parlament pentru motivele expuse mai jos:

Articolul unic al legii supuse reexaminării completează art. 241 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu o nouă literă, lit. k), având următorul cuprins: „k) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile și pentru motocicletele cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. Deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B obținut de minimum 3 ani și să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”. Altfel spus, intervenția legislativă vizează dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În forma în vigoare, art. 241 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 prevede că: „(1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează: a) pentru categoriile C1, C, D1 și D - conducătorilor auto care dețin permis de conducere categoria B și care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate; b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE - conducătorilor auto care dețin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D și care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate”. Prin urmare, acest text de lege reglementează nu dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, ci procedura eliberării permiselor de conducere, cuprinzând doar două litere, respectiv literele a) și b).

Dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice este reglementat la următorul alineat al art. 241, respectiv la alin. (2), astfel: „Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează: a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE; b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii dețin permis de conducere pentru categoria D; [...] j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile și pentru vehiculele din categoria Tb”.Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „Prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea normală a articolelor”, iar, potrivit art. 13 din același act normativ, „Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune”.

Din analiza obiectului de reglementare și a structurii celor două alineate anterior menționate rezultă o plasare greșită a intervenției legislative la alin. (1) al art. 241 ce reglementează procedura eliberării permiselor de conducere, iar nu dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Prin urmare, considerăm că intervenția legislativă trebuie să vizeze completarea art. 241 alin. (2). Menționăm că această observație a fost formulată și de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 460/2019.

În concluzie, prin nesocotirea normelor de tehnică legislativă, normele adoptate contravin jurisprudenței constituționale, generând totodată un impact semnificativ în derularea unor raporturi sociale, cu implicații asupra siguranței circulației pe drumurile publice și, implicit, a protejării drepturilor fundamentale la viață și integritate fizică prevăzute de art. 22 din Constituție.2. De asemenea, potrivit normei introduse de legea supusă reexaminării, conducătorul auto trebuie să „facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”.

Dat fiind că, potrivit reglementărilor în vigoare, categoriile de vehicule care pot fi conduse pe drumurile publice rezultă în mod clar din tipul de permis eliberat și categoriile de vehicule înscrise în acesta, este neclar cum anume se va face dovada absolvirii celor 10 ore de pregătire practică și dacă această dovadă trebuie deținută fizic și prezentată în cazul unui control, de fiecare conducător de vehicule, alături de permisul de conducere eliberat potrivit art. 24 și art. 241 din O.U.G. nr. 195/2002.Art. 8 alin. (4) teza I din Legea nr. 24/2000 prevede că: „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce”. Astfel, fără a pune în discuție oportunitatea adoptării soluției legislative, apreciem că, pentru eficienta aplicare a normelor ce țin de siguranța circulației pe drumurilor publice, se impune clarificarea intenției legiuitorului de a acorda dreptul posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce doar motociclete cu transmisie automată din categoria A1.

Nu în ultimul rând, dată fiind importanța siguranței circulației pe drumurile publice și nevoia de stabilitate și previzibilitate legislativă, care să dea posibilitatea atât destinatarilor legii, cât și celor care o aplică să își ajusteze în mod corespunzător conduita, considerăm că intervențiile legislative în acest domeniu trebuie să fie coerente, unitare și cât mai puțin fragmentate. Spre exemplu, în cursul anului curent, O.U.G. nr. 195/2002 a fost modificată și/sau completată prin mai multe legi, iar în prezent, în procedură parlamentară, există numeroase alte inițiative legislative ce vizează acest act normativ.