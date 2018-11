Președintele Klaus Iohannis a spus că liderul PSD, Liviu Dragnea, este un infractor care s-a cocoâat în funtea statului și progresează în știri false.

"Acest infractor, Dragnea, care s-a cocoţat în fruntea statului, progresează. Din păcate nu în domeniul calităților publice, nu în privința statului de drept, dar iată că progresează semnificativ în domeniul fake news. Ce a prezentat ieri este ceea ce astăzi se numește fake news. Mai demult se numea pur și simplu minciună. Sunt minciuni pesediste adunate pentru cele cinci campanii la care au participat în decursul anilor, iar dacă discutăm de ce a fost ieri, nu pot să numenționez valizele și constat cu tristeșe că și în acest domeniu, politica românească s-a schimbat. Am avut Cariagiale, cu os crisoare pierdură, pe urmă am avut acea fază ciudată cu bilețelul roz pierdut și regăsit, și iată că am ajuns în faza cu valizele. Așa se întâmplă dacă infractori ajung în vârfu statului", a declarat Klaus Iohannis, întrebat cum comentează gestul lui Liviu Dragnea de a aduce în Parlament o valiză cu presupuse dosare în care apare numele său.

Liviu Dragnea a venit lunicu două valize în Parlament, aluzie la dezvăluirile anunțate de Rise Project, acuzând indirect că jurnaliștii de investigație au spus minciuni și că DNA nu se ocupă de presupuse fapte de corupție ale președintelui Iohannis