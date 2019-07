Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la finalul ședinței CSAT în care s-a discutat despre tragedia de la Caracal, că a solicitat Guvernului mai multe măsuri urgente, în timp ce și el va face unele propuneri pentru îmbunătățirea legislației.

"Am condus astăzi CSAT, în care am analizat rapoartele MAI și STS referitoare la modul în care au gestionat evenimentul tragic de la Carcal. Această dramă ne arată unde este dus statul cu instituțiile lui, atunci când pe primul loc sunt puse salvarea și protejarea infractorilor și când dschiderea porților înschisorilor devine grija decidenților politici. (...) Datele prezentat în rapoarte reflectă o serie de deficiențe grave: întârzieri nejustificate, deși dispariția a fost raportată în dt de 24.07, ora 20.30, acesta au debutat în dimineața zilei de 25.07, ora 08.30, nerespectarea metodologiei de lucru a mecanismului alertă răpire copil, atitudina refractarăa lucrătorilor din cadrul Poliției față de victimă, problemele de sistem și cooperarea interinstituțională, lipsa dotărilor atțt cu mijloace de deplasare, comunicații, cât și a tehnicii din domeniul IT, lipsa pregătirii continue a angajaților", a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis crede că am ajuns în această situația din cauză că "guvernele din ultimii ani au umplut țara de incompetenți în funcții, au dat afară prea mulți profesioniști, au pus în schimb slugi și oameni incapabili".

Președintele a preiat că s-a consultat cu specialiști pentru a propune o serie de măsuri legislative, pe care le va propune instituțiilor abilitate.

"Voi transmite tuturor instituțiilor măsurile pe care eu le propun, pentru ca astfel de tragedii să fie prevenite. Am solicitat Guvernului ca, până la finalul lunii august, să elaboreze o serie de măsuri de reacție rapidă, astfel încât să nu mai existe întârzieri criminale. De asemenea, am solicitat Guverului să analizeze de urgență legislația actuală în domeniul infracțiunilor grave și foarte grave", a mai punctat Iohannis.

"Corupția și incompetența distrug statul, deprofesionalizează instituții. Garantarea siguranței cetățeanului trebuie să fie prioritatea zero a întregii clase politice. Dreptul la viață este cel mai important drept al omului și este obligatoriu ca întregul proces de reparare a legilor și a instituțiilor distruse în ultimii ani de guvernarea PSD-ALDE să pornească de aici. Cetățeanul trebuie să-și recâștige încrederea în stat și în instituții, să se simtă protejat în țara sa, iar un prim pas obligatoriu este eliminarea definitivă din sistem a celor care nu își fac această datorie", a mai declarat șeful statului.