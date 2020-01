Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a cerut Parlamentului să se reunească în sesiunea extraordinară pentru a discuta angajarea răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi.

"Am luat act și de solicitarea președintelui și am aprobat sesiunea extraordinară în perioada 27 - 31 ianuarie și am făcut calendarul următor: până pe data de 27 decembrie se depun amendamente pe legea de asumare, pe 29 are loc prezentarea și dezbaterea și pe urmă vor trece zilele prevăzute de regulament de depunere a moțiunii", a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

"Tocmai am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea sesiunii extraordinare, pentru a discuta angajarea răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi", a anunțat Klaus Iohannis.

Iohannis a mai spus că sesiunea extraordinară ar urma să aibă loc în perioada 27 - 31 ianuarie.

Proiectul de angajare a răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi a ajuns luni dimineață la Parlament.