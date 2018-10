Președintele a transmis un mesaj cu prilejul conferinței „Conduita etică a magistraților pentru consolidarea încrederii publice", în care a afirmat că sunt tot mai dese atacurile la justiției din partea unor politicieni lipsiți de integritate.

"Roadele muncii partenerilor noștri externi în consolidarea sistemului de justiție şi în lupta anticorupție, printre care se numără şi organizații ca a dumneavoastră, se văd din plin în ultimii ani. Din păcate, traversăm o perioadă în care independența justiției române este pusă la grea încercare. Integritatea este, în aceste zile, mai mult ca oricând, una dintre temele semnificative care se regăsesc pe agenda publică. Sunt tot mai frecvente atacurile la adresa justiției din partea unor politicieni lipsiți de integritate și, în aceste condiții, moralitatea şi profesionalismul magistraților devin esențiale în apărarea și menținerea încrederii cetățenilor în justiție. Încrederea începe cu integritatea magistraților. Lupta anticorupție este indisolubil legată de integritatea celor care fac parte din instituțiile sistemului judiciar", se arată în mesajul prezentat de către consilierul prezidenial Laurențiu Ștefan, informează Administrația Prezidențială.

Iohannis mai transmite că, în ciuda dificultăților din justiție, magistrații au arătat că justiția s-a maturizat.

"Mă bucur că am ocazia să transmit un mesaj de felicitare şi încurajare tuturor profesioniștilor din justiție, de la prima și până la ultima treaptă ierarhică a sistemului, pentru rezultatele tot mai bune privind înfăptuirea actului de justiție în România, obținute în ultimii ani, dar şi pentru modul în care şi-au făcut datoria şi au apărat independența puterii judecătorești. În ciuda tuturor dificultăților întâmpinate, integritatea şi profesionalismul manifestate au arătat clar românilor, dar și partenerilor noștri externi, că justiția s-a maturizat, este pregătită, capabilă şi decisă să-și apere independe", se mai arată în mesaj.

Klaus Iohannis sublinează că avem un crez - în statul de drept şi în democrație - și avem garanția dată de apartenența la UE pentru respectarea acestui crez.

"Vocea dumneavoastră este auzită, contează şi va conta. Continuați să vă faceți meseria cu verticalitate și curaj, fideli principiilor democrației şi statului de drept! Rămâneți vigilenți şi nu vă pierdeți speranța! Sunt alături de dumneavoastră şi am convingerea că aveți susținerea cetățenilor din întreaga țară, care au transmis mesaje foarte clare şi ferme clasei politice. Am certitudinea că românii vor apăra și pe mai departe independența justiției cu aceeași convingere. Avem o Constituție, avem un crez - în statul de drept şi în democrație - și avem garanția dată de apartenența la Uniunea Europeană pentru respectarea acestui crez. Avem o justiție formată din magistrați integri şi am încredere că vor continua să rămână așa", a închieat șeful statului.