Președintele Klaus Iohannis susține că în România există încă prea multe clădiri neautorizate sau neverificate în ultimul deceniu, iar 40% dintre clădirile în care funcționează școli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat.

"Am avut mai multe discuții în aceste zile cu Prim-ministrul și cu membri ai Guvernului despre prioritățile noastre și despre investițiile care trebuie începute. Am discutat, astfel, despre investiții în spitale, dotarea spitalelor, pentru a oferi condiții mult mai bune în spitalele noastre pacienților noștri. Am discutat mult despre crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru românii afectați de pandemie. Am discutat despre școlile din România, partea de „România Educată”, dar și despre școli sigure și sănătoase, pe care ni le dorim pentru copiii noștri. Dar am discutat mult și despre proiecte pentru un mediu curat. Ne dorim un mediu curat pentru toți românii", a declarat președintele.

Iohannis a spus că a avut marți o întâlnire "mai specială" de lucru privind școli sigure și sănătoase în România.

"Au participat premierul și mai mulți membri ai Guvernului. Discuțiile de astăzi, ca să fie un pic mai clar despre ce am discutat, au vizat autorizațiile de securitate la incendiu, autorizațiile sanitare, vulnerabilitățile seismice, adică la cutremure, dar și prioritățile de consolidare a fondului construit care deservește sistemul de educație. Adevărul este – și e un adevăr trist – că avem încă mult prea multe clădiri neautorizate sau neverificate în ultimul deceniu. Ca să vă dați seama, peste 40% dintre clădirile în care funcționează școli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat", a comentat acesta.

Klaus Iohannis susține că este foarte important ca prin alocările viitoare, atât din fonduri naționale, cât și fonduri europene, zona de infrastructură educațională să fie transformată într-o reală prioritate pentru toți.

"În Planul Național de Redresare și Reziliență, despre care am discutat în repetate rânduri, vor fi prevăzute fondurile necesare pentru demararea unor investiții majore în unitățile de învățământ de stat, pentru asigurarea acestor standarde de siguranță, igienă și calitate. Este absolută nevoie de revizuirea reglementărilor privind construirea, dar și amenajarea și modernizarea unităților de învățământ. Aceste lucruri trebuie actualizate urgent! Ne-am uitat pe lista de normative, majoritatea sunt mai vechi de zece ani. Este clar că lucrurile s-au mișcat, trebuie să învățăm din ce s-a petrecut în ultimii ani", a completat Klaus Iohannis.