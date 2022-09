Președintele Klaus Iohannis a transmis comunității românești de pe Coasta de Vest a SUA, că România "merge bine", economia crește, iar Guvernul își face treaba.

"România este într-o situație pe de-o parte extrem de complicată, din motive legate de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei și o să revin imediat la această chestiune. Pe de altă parte, cred că este bine să se știe că românii și Guvernul României nu stau degeaba – se implică, muncesc și, în mod pentru mulți surprinzător, pentru mine natural, România merge bine și economia românească crește. Este o veste foarte, foarte pozitivă.

În ce privește crizele cu care ne confruntăm în România, cred că suntem într-o situație în care nu am fost demult. Este criză peste criză, peste criză și, totuși, ne descurcăm. Am reușit să primim cu brațele deschise aproape 2,5 milioane de ucraineni refugiați – sigur, din care mare parte au hotărât să plece mai departe, acolo unde au comunități. Am reușit să contribuim la ceva ce în ultima vreme este în prag de a deveni o criză și anume exportul de cereale din Ucraina care, în bună parte, trece prin România și aici am făcut mari eforturi și vreau să subliniez acest lucru fiindcă se fac foarte multe întâlniri, foarte multe summituri dedicate acestei teme – exportul cerealelor din Ucraina pentru a preveni o criză alimentară. E bine să știți că până acum 60% din cerealele ucrainene au fost exportate prin România și în continuare facem eforturi pentru a crește acest aport", le-a spus președintele românilor.

Iohannis a vorbit și despre criza energetică, afirmând că aceasta este, din păcate, o realitate și pentru România.

"Criza energetică nu înseamnă doar că energia a devenit mai scumpă – a devenit și mai greu de obținut. Este, pe de altă parte, îmbucurător că împreună cu Guvernul am reușit să menținem prețurile la un nivel rezonabil și, în același timp, putem să garantăm românilor din țară că la iarnă nu vor trebui să stea nici în frig, nici în întuneric, cu toate că situația este complicată", a completat președintele.

El le-a spus românilor stabiliți în SUA că a vrut să le descrie aceste lucruri pentru ca ei să înțeleagă că "avem o situație care, pe de-o parte este plină de dificultăți, pe de altă parte este plină de oportunități și doar ingeniozitatea și inventivitatea și hărnicia românilor fac ca în toate aceste crize să avem totuși, surprinzător, o creștere economică".

De asemenea, războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei este cauza tuturor crizelor cu care ne confruntăm, și criza energetică, criza alimentelor și, într-o oarecare măsură, criza economică cu care ne confruntăm în Europa, a mai transmis președintele României.