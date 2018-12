Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri că nu are cum să rezolve CCR conflictul Guvern-președinte deoarece problema este una politici, nu constituțională.

"Doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la CCR. Probabil CCR va da un răspuns, vom vedea, însă nu va rezolva problema. CCR nu are cum să rezolve promblema, fiindcă problema nu este una constituțională, ci este una politică și o să vă spun care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima este că, de facto, România nu are prim-ministru. A doua cauză este totala inabilitate a PSD de a face politică. Politică de orice fel. Doamna prim-ministru mi-a trimis în scris, fără să mă contacteze, remanierea Guvernului, după care, fără să ștepte răspunsul meu, mi-a mai trimis o solicitare de remaniere a Guvernului, după care mi-a mai trimis hârtii - toate fără să caute o discuție sau un dialog cu mine. în definitiv, doamna prim-ministru m-a sunat ieri. Ce credeți că m-a întrebat? Dacă am terminat analiza și când cred eu că voi da un răspuns și i-am spus foarte politicos că azi și mâine nu, iar în zilele următoare o voi informa când ajung la o concluzie. Sincer, m-aș fi așteptat așa, printre viztele pe care le face în străinătate, măcar să mă sune sau să mă caute și să întrebe: domnule președinte, de ce nu ne dați un răspuns? Care este problema?", a declarat Klaus Iohannis.

De asemenea, Iohannis a susținut că Dăncilă nu înțelege cum funcționează statul.

"Această domană purși simplu nu înțelege cum funcționează statul. Noi nu suntem puși aici ca să ne trimitem hârtii scrise de secretare, secretari sau alți colaboratori, asta este simplu de făcut. Suntem puși aici pentru a rezolva problemele statului, României, ori asta se face inclusiv prin colaborare și prin dialog instituțional", a continuat acesta.

Președintele consideră că PSD guverneaă prost și și-a pierdut această capacitate sub conducerea lui Liviu Dragnea.

"A doua cauză a acestei probleme politice este total inabilitate a PSD de a face politică. Constat că PSD și-a pierdut sub acest Dragnea capacitatea de a acționa politic. PSD nu mai știe să facă politică. Este forte grav, fiindcă PSD este partidul care dă guvernarea, controlează majoritatea în Parlament. PSD guvernează prost", a mai comentat el.

Klaus Iohannis a reamintit câte legi a sesizat la CCR și câte au fost declarate neconstituționale într-un an de zile, afirmând că legile votate de PSD sunt proaste.

"Am cerut câteva date, zilele acestea, pentru a vedea care este calitatea legilor care se votează de această majoritate controlată de PSD. În 30 și ceva de situații m-am adresat CCR, pentru că am considerat că legile promovate, votate de majoritatea PSD-istă sunt proaste. În peste 25 de cazuri, CCR mi-a dat dreptate și a declarat actele respective parțial neconstituționale sau integral neconstituționale. (...) În afara de asta, PSD pur și simplu nu mai este capabil sp negocieze politic. (...) PSD încearcă să își impună voința prin politica pumnului în gură, acest lucru se vede și în Parlament, și cum lucrează Guvernul, iar acest lucru pentru mine este inacceptabil", a punctat șeful statului.

Întrebt dacă are de gând să o chemae pe Viorica Dăncilă la o discuție, acesta a replicat: "Da, exact asta a fost intenția mea, dar doamna premier și aici s-a grăbit foarte mult. Avem marți ședință de CSAT și, în marja acelei ședințe, ar fi fost un moment foarte potrivit pentru o astfel de discuție, fără a atrage atenția publicului că discutăm o chestiune de remaniere, deci ar fi fost foarte elegant și pentru domnia sa și ar fi aflat inclusiv argumentele mele. Acum, situația s-a schimbat și va afla argumentele mele la CCR".