Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că cei trei candidați propuși de ministrul Cătălin Predoiu la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, sunt foarte buni și i-a făcut mare plăcere să-i numească.

"Având în vedere că am avut pe de o parte propunerile ministrului, foarte bine motivate și foarte bine elaborate, și de cealaltă parte avizul CSM, care mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile domnului Predoiu și am numit cei trei candidați. Foarte important de subliniat că s-a încheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese la o perioadă foarte lungă care nu a permis procurorilor să își facă treaba așa cum trebuie. O conducere interimară are acest efect asupra unei instituții", a declarat la Bruxelles Klaus Iohannis, întrebat de numirile celor trei candidați, dintre care doi au avut aviz negativ de la CSM.



Iohannis îi consideră pe Gabriela Scutea, Giorgiana Hosu și Crin Bologa "foarte buni": "Mi-a făcut mare plăcere să-i numesc pe funcție".

Întrebat de recomandarea din MCV de a se ține cont de avizele CSM la numirea șefilor parchetelor, Iohannis a replicat că a ținut cont.