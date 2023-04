Președintele Klaus Iohannis a lăudat din nou Guvernul PNL-PSD, deși a recunoscut că este "o coaliție complicată" și nici nu crede că există "o alternativă viabilă".

"Această Coaliție a apărut ca un rezultat al rațiunii politice. România a înțeles că vor veni multe crize, politicienii au înțeles, spre surprinderea multora, că țara trebuie guvernată de un Guvern cu susținere solidă. Așa s-a creat Coaliția care guvernează România de mai bine de un an, un Guvern condus de premierul Ciucă și care a reușit să evite un impact grav al tuturor crizelor prin care am trecut până acuma: atât cea energetică, cât și cea de securitate. Am fost întrebat de multe ori dacă sunt mulțumit de felul în care s-a guvernat. Da, sunt mulțumit, pentru că ceea ce trebuia să facă Coaliția și Guvernul, să treacă România prin criză, a făcut-o cu succes. A, că nu absolut toate detaliile au fost rezolvate este iarăși adevărat, dar nici nu cred că s-a așteptat cineva ca această Coaliție să funcționeze numai cu foarte bună înțelegere și soluții ideale. Este o Coaliție politică complicată între PNL și PSD și trebuie să vedem partea plină a paharului: s-au înțeles și au rezolvat problemele", a spus Klaus Iohannis, într-o declarație de presă comună cu cancelarul german Olaf Scholz, prezent la București.

Legat despre cum se continuă "relația" PNL-PSD, Klaus Iohannis a afirmat că el crede că rotația de premieri este posibilă și se va întâmpla.

"Nu cred că acum există o alternativă viabilă la această Coaliție și partidele au înțeles toate asta. În același timp, această rotație va veni cu probleme suplimentare care vor trebui negociate. În măsura în care va fi nevoie, mă voi implica pentru a garanta stabilitatea și bunul mers al lucrurilor. Dacă ad absurdum nu se va întâmpla asta și lucrurile se îndreaptă spre o situație de așa-zise alegeri anticipate, care expressis verbis nu sunt prevăzute în Constituție, dar ele pot avea loc, atunci va fi decizia Coaliției și eu mă voi implica pentru a garanta stabilitatea țării și pentru un mers normal al lucrurilor publice", a adugat șeful statului.

În final, el s-a declarat convins că PNL și PSD vor merge mai departe în Coaliție, dar "cum va arăta acest lucru în detaliu vom vedea".

"Nu sunt motive de îngrijorare. Nu vreau să dau exemple din vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată, dar nu vom avea alegeri după alegeri, după alegeri, după alegeri. România va fi guvernată și va rămâne o țară stabilă și prosperă", a conchis președintele Iohannis.