Președintele Klaus Iohannis vede posibilă comasarea alegerilor și susține că patru rânduri de alegeri în anul 2024 sunt "problematice".

"Comasarea alegerilor se discută în partide, este o variantă care este posibilă, este posibilă constituțional, însă nu este posibil să aducem parlamentarele mai aproape, dar este posibil să fie amânate localele. Dacă asta este o soluție sau nu, vom vedea pe parcurs. Au existat prime discuții la nivelul Coaliției, încă se evaluează dacă aduce ceva, că, dacă nu aduce nimic, nici pentru cetățean, nici pentru partide, atunci nu trebuie făcut. Confirm că există această discuție, soluții tehnice și constituționale ar exista, dar ele vor putea fi puse în operă doar atunci când de aici apare un beneficiu evident", a spus Iohannis, la Constanța, întrebat ce crede despre ideea PNL de a comasa alegerile locale cu cele parlamentare.

Iohannis a afirmat că vrea să intre puțin în "materie" și să vadă de ce se discută despre comasarea alegerilor.

"În mod normal, în România, în 2024 am avea cam multe alegeri. Este o realitate. În primăvară ar fi europarlamentare, toamna devreme - locale, toamna târziu - parlamentare și toamna și mai târziu - prezidențiale. Patru rânduri de alegeri complicate într-un an sunt problematice. Vă dați seama că din această toamnă până la finele lui 2024 ne-am afla permanent într-o competiție electorală, cu certuri la TV, pe rețele sociale. Evident, pentru dvs., media, ar fi un festival, dar pentru români nu știu dacă ar fi. Să ținem țara un an în alegeri nu știu dacă facem un lucru bun pentru oamenii simpli", a continuat el.