Klaus Iohannis a susținut luni, la ședința solemă a Parlamentului consacrată aniversării a 30 de ani de la Revoluție, că încă nu s-a aflat adevărul despre evenimentele din 1989, iar "statul român a întârziat nepermis aflarea adevărului".

"După 1990, au existat diferite inițiative prin care a fost onorată memoria celor care și-au dat viața în Decembrie 1989. S-au denumit străzi, s-au construit monumente de for public, s-au organizat evenimente de comemorare. Cu un singur lucru am rămas însă datori – nu am aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989", a spus Klaus Iohannis, în fața Parlamentului.

Iohannis a mai afirmat că "jertfa și sacrificiul românilor care au stat, cu piepturile goale, în fața gloanțelor, a tancurilor și a celor mai îngrozitoare forme de tortură nu pot rămâne fără răspunsurile la întrebările fundamentale care vizează Revoluția".

Potrivit acestuia, statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este "o piatră de încercare pentru justiția română".

Președintele Klaus Iohannis consideră că aflarea adevărului reprezintă o necesitate pentru victime și urmașii lor, pentru români, pentru viitorul nostru comun.

"O democrație veritabilă este construită pe bazele adevărului și ale dreptății, iar această restanță majoră a justiției române reprezintă o fantomă care ne va urmări pe toți multă vreme de acum încolo. Așadar, Justiția trebuie să stabilească adevărul și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați", a mai susținut președintele în alocuțiunea sa.