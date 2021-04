Președintele Klaus Iohannis este de părere că demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății a fost una corectă.

"În ceea ce privește protocolul (Coaliției de guvernare - n.r.), au negociat o formă de negociere politică care nu taie din atribuțiile nimănui. S-au înțeles partenerii de coaliție să existe o formă aprofundată de consultare. Este bine, în orice coaliție este bine ca aceste reguli de colaborare să fie bine gândite și bine puse în practică, eu sunt convins că de acum coaliția va funcționa mai bine", a spus Klaus Iohannis la finalul vizitei la centrul mobil de vaccinare din comuna Afumați, județul Ilfov.

Întrebat dacă el consideră demiterea lui Vlad Voiculescu o decizie corectă, preșdintele a spus că "modificarea din Guvern care s-a făcut a fost corectă".

Legat de contrele din Guvern, Klaus Iohannis le-a catalogat ca fiind "oarece afirmații mai puțin fericite din diferite părți".

"Haideți să revenim la campania de vaccinare. Campania de vaccinare este un succes. Am reușit să obținem un număr important de doze de vaccin și am reușit să le folosim pe toate, suntem la peste 2 milioane de persoane. Este o reușită certă și acest lucru puteți să îl verificați foarte simplu, există statistici europene. Dacă ne uităm la persoanele vaccinate cu două doze, deci persoanele imunizate, suntem pe locul patru în Europa. Nu-i lucru puțin pentru o țară cu un sistem medical totuși destul de fragil, cu destul de multe probleme, cu nevoia de reformă și cu toate problemele politice, care cred că acum tocmai le-am depășit. Deci, pot să vă spun simplu: campania de vaccinare până acum a fost un succes și va fi un succes până la sfârșit. Eu am anunțat încă din toamna anului trecut că ne pregătim, vom fi pregătiți, vom avea doze, ne vom vaccina și până în vară vom fi în situația să renunțăm la foarte multe măsuri de restricție. Deci, putem, dacă continuăm într-un ritm susținut campania de vaccinare, să ne gândim la renunțarea graduală la unele restricții", a continuat el.