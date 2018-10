Președintele Klaus Iohannis a criticat joi dur modificările aduse de Guvern legilor justiției prin OUG, afirmând că PSD-ALDE nu vrea să legifereze transparent, iar asta "nu este calea care va duce la pace socială".

"Această Ordonanță este foarte îngrijorătoare. Avem chiar mai multe lucruri de discutat, nu aș vrea să o fac acum, o să o facem când ajungem cu toții acasă, dar câteva idei merită menționate. Pensionarea magistraților este o chestiune pe care eu am semnalat-o, am solicitat Parlamentului o reluare a discuției, n-au făcut-o, ca după aceea ministrul justiției să vină, fără nicio explicație, netransparent, fără consultări publice, să schimbe aceste articole. Măcar dacă le-ar fi schimbat în sensul să revolve problema, dar nu a rezolvat nimic. S-au introdus peste noapte noi condiții pentru procurori, chestiuni care nu au fost discutate în Parlament. Se ignoră avize ale CSM. Iată de ce am spus că nu se legiferează corect" a decarat Klaus Iohannis înaintea reuniunii Consiliului European.

Iohannis a mai spus că PSD-ALDE și Guvernul nu doresc o legiferare transparentă, iar asta nu va duce la pace socială.

"Lumea se așteată, pe bună dreptate, ca legiferarea să se facă transparent, după consultări și ținând cont de opiniile sistemului, ori se vede că această Coaliție PSD-ALDE și Guvernul lor nu doresc să legifereze nici transpararent, nici să se consulte cu partenerii. Nu este calea bună, nu este calea care va duce la pace socială și nici măcar nu va rezolva problemele din justiție", a mai spus acesta.