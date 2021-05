Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi despre "România post-pandemică" și despre faptul că pandemia COVID-19 s-a redus un pic și "parcă putem să respirăm mai ușurați". Președintele a anunțat și o serie de relaxări care se aplică de sâmbătă.

"Peste un an de zile a durat, până acum, pandemia. A fost multă, prea multă suferință în România și îmi pare rău pentru toți cei care au suferit de pe urma acestei boli, însă trebuie să ne amintim și de cei care au făcut posibilă gestionarea acestei pandemii, de medici, de personalul medical. Ei au fost eroii noștri și lor le datorăm mulțumiri, mulțumiri, mulțumiri. Acum vedem că pandemia s-a redus un pic, parcă putem să respirăm un pic mai ușurați, dar, în același timp, dragi români, trebuie să ne fie foarte clar că suntem deja în plină pregătire pentru România post-pandemică. Pandemia nu se va termina mâine, nu se va termina nici pe 1 septembrie, dar dacă ne vaccinăm cu toții totuși pandemia se va reduce și, în final, se va termina. Am învățat mult, am suferit mult. Avem șansa să facem România mai bună. România post-pandemie trebuie să fie România în care implementăm reformele, în care avem o dezvoltare susținută, o România în care avem investiții, în care facem sistemul sanitar mai bun, în care facem școlile mai sigure, în care se creează locuri de muncă, economia crește. Și cred că putem să spunem și acest lucru: România post-pandemică este România în care și salariile cresc și în care viața românilor devine mai bună.", a declarat Klaus Iohannis.

"Vedem că pandemia s-a redus un pic, parcă putem să respirăm un pic mai ușurați, dar trebuie să ne fie foarte clar că suntem deja în plină pregătire pentru România post-pandemică. Pandemia nu se va termina nici mâine, nici pe 1 septembrie, dar, dacă ne vaccinăm toți, se va termina. Am învățat mult, am suferit mult, avem șansa să facem România mai bună", a mai spus președintele.

Klaus Iohannis a mai anunțat că în ședința de joi cu membri ai Guvernului s-a stabilit un calendar privind vaccinare: 1 iunie - cinci milioane de vaccinați, la 1 iulie - șase milioane, iar pe 1 august - șapte milioane.

"De ce aceste date? Am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare și am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Ne pregătim de relaxare. Trebuie să fie o relaxare precaută, dar nu vrem să ne relaxăm un iunie și să revenim cu restricții în august", a mai spus acesta.

Iohannis: Vom avea o relaxare pas cu pas/ Primele relaxări - de pe 15 mai

"Din 15 mai se elimină portul măștii în exterior, cu câteva excepții, desigur. Rămân excepțiile din exterior unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public, fiindcă în mijloacele de transport public masca va rămâne obligatorie, cum va rămâne masca obligatorie în spațiile din interior. A doua măsuri care intră imediat în vigoare este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și simultan se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali. Deci, magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut", a mai spus președintele.

Tot din acest weekend activitățile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate.



Relaxările pentru interior încep din 1 iunie, când va crește capacitatea de cazare și de servire

"Nunți, botezuri, mese festive, unde pot participa în aer liber, de pe 1 iunie, cel mult 70 de persoane, iar în interior - cel mult 50 de persoane de la 1 iunie. De la 1 iulie numărul crește, de la 1 august numărul crește", a spus Iohannis.

Totuși, dacă participanții la astfel de evenimente sunt vaccinați, atunci:

"Dacă pe 15 iulie cineva dorește să facă o nuntă în interior și garantează că toți sunt vaccinați, nu se mai aplică restricționarea la un număr de persoane. Similar, la sălile de sport, numărul de participanți este restricțioat, dar, dacă organizatorul garantează că toate persoanele care intră sunt vaccinate, numărul de participanți poate să crească", a mai completat șeful statului.

Școlile funcționează în continuare după scenariul verde, galben sau roșu

"Aceste lucruri se aplică ca și până acum. Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și, în acest fel, majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli. Deci, în privința școlilor, se aplică normele de până acum, însă relaxările care sunt valabile sunt, evident, valabile pentru toată lumea. Este foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală și este foarte de dorit să se încheie cu majoritatea românilor vaccinați", a conchis șeful statului.