Șeful statului a mai spus că PSD ar trebui să-l trimită acasă pe Liviu Dragnea, adăugând că partidul a devenit grup de presiune şi lobby pentru un infractor.

Întrebat de declarația lui Liviu Dragnea privind continuarea luptei, Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj: ”Eu m-am exprimat de prea multe ori despre aceste chestiuni ca să mă aștept să mai țină Dragnea cont de ceea ce îi transmit, via media. În continuare, sunt de părere că ar trebui să se retragă de tot din politică. Deci, Dragnea, după a doua condamnare, ar trebui să dispară pur şi simplu din viața publică românească. Aşa s-ar întâmpla în absolut orice țară chiar cu o democrație incipientă din lume”.

Mai grav - în opinia președintelui - e faptul că ”PSD nu-şi dă seama că trebuie să îl trimită pe Dragnea acasă”: ”Suntem în faza total nepotrivită și nefericită în care un partid întreg și cel mai mare partid din România, se constituie într-un grup de presiune sau grup de lobby pentru un infractor”.

Președintele a precizat că politicienii nu ar trebui să se retragă doar după o condamnare definitivă:

”Gesturile politice nu se fac la decizii finale, am mai comentat aceste chestiuni. În politică nu trebuie să aștepți până la ultima, ultima condamnare. Sigur, orice persoană are dreptul să se considere nevinovată, să fie considerată nevinovată în sens constituțional, în sens juridic. Dar, în politică, este nevoie de oameni asupra cărora nu planează nicio suspiciune. Cum vrea un infractor condamnat de două ori, o dată pentru referendum, acum, în prima instanță, pentru cred că instigare la abuz în serviciu, dacă bine am reținut, cum crede că poate să fie credibil și cum crede că poate să fie un exemplu pentru România? Aici vorbim și despre moralitate. Deci, politica nu este doar despre aspecte juridice, politica este despre moralitate”.