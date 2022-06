România ar putea scăpa de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) până la finalul anului, dar până atunci mai sunt multe lucruri de făcut în ceea ce privește independența justiției, este de părere președintele Klaus Iohannis.

"Este foarte adevărat. Și eu am discutat cu doamna vicepreședinte aceste chestiuni. Eu discut despre ridicarea MCV de când am devenit președinte. La noi progresele au fost variabile. Am avut perioade când am progresat bine și toți am crezut că mai este puțin și se ridică MCV, pe urmă am avut o etapă de tristă amintire în care ni s-a părut că nu se mai ridică niciodată, pentru că Parlamentul la vremea respectivă a aprobat un set de legi care ne duceau în trecut, apoi lucrurile au început să meargă pe o direcție bună după ultimele alegeri parlamentare. Noi am pierdut un an de zile, anul de după alegerile parlamentare (din 2016 - n.r.) a fost vreme pierdută, lucrurile nu s-au realizat în practică. Acum s-au reluat toate", a spus Iohannis, prezent la Summitul NATO de la Madrid, după ce vicepreședintele CE, Vera Jourova, a spus că România ar putea scăpa de MCV.

Iohannis a susținut că există premisele ridicării MCV, dar "nu este ca și rezolvată, ci există posibilitatea să o rezolvăm, dacă legile justiției vor fi corectate, dacă Codurile penale vor fi puse la punct, dacă întreaga procedură pe care ne-am asumat să o facem va fi parcursă".

El a recunoscut că este un calendar foarte strâns și lucrurile trebuie rezolvate "nu fiindcă vine cineva și ne forțează să le facem, noi vrem să le facem și să avem o justiție independentă și proceduri mai clare și mai transparente".

Dacă toate astea se întâmplă, este posibil ca până la finele lui 2022 să se ridice MCV, a mai explicat Klaus Iohannis

Comisia Europeană își dorește ca România să scape de MCV, dar totul depinde de reforma din justiție, aflată în prezent în desfășurare, a declarat vicepreședintele Vera Jourova într-un interviu pentru Digi24.

"Comisia nu face nicio legătură între Schengen și MCV. Într-adevăr, ar trebui să fie finalizat MCV. Iar cei din România care se ocupă de domeniul justiției știu bine care sunt lucrurile ce trebuie făcute, astfel încât eu pot să mă conving pe mine, să conving Comisia și statele-membre că MCV trebuie ridicat. Cred că dacă reforma justiției, acum în desfășurare și în jurul căreia este o mare voință politică, va fi implementată, sau măcar aprobată ca să fie implementată, ar putea fi suficient ca eu să propun ridicarea MCV.

Ne-am dori ca legile să fie aprobate în această toamnă, ceea ce mi-ar permite mie să reacționez rapid, astfel încât anul viitor să fie o singură evaluare pentru România, cea din raportul privind statul de drept. Cred că este un plan rezonabil și realist, pe care îl consider, mai ales după această vizită, posibil și fezabil.

Nu mai țin minte un asemenea impuls politic în România, după 2017. Există o majoritate amplă în Parlament, am vorbit cu parlamentari, cu ministrul, premierul, cu președintele. Toți mi-au zis că vor să scape de MCV, că știu ce este de făcut și că lucrează. Ce mi-aș mai putea dori?", a spus oficialul european.