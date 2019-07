Președintele Klaus Iohannis a declarat duminică seara că respinge abordarea "politicianistă" a Guvernului în privința crimelor de la Caracal, afirmând că "Guvernul ar trebui să se gândească dacă nu este autorul moral al tragediei"

"Resping abordarea politicianistă propusă de Guvernul României, care ar trebui să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii. Călcarea în picioare a legilor justiției, a codurilor, a instituțiilor responsabile de siguranța cetățeanului a fost și este una dintre liniile directoare ale acestei majorități parlamentare. Am auzit apelurile doamnei premier de a nu politiza această situație. Ar fi un îndemn onest doar dacă ar veni de la oameni onești, care caută deschis și sincer soluții pentru rezolvarea situației. Atunci când vine de la cei care au masacrat legi, au dat afară oameni competenți pentru a-și numi apropiații în funcții, au scăzut pedepsele unor infractori și au vrut să își subordoneze politic toată justiția pentru a scăpa de răspundere, atunci când acești oameni vorbesc despre referendumuri legate de justiție, atunci când fac apeluri ca și când nu au avut nicio legătură cu această temă, ei nu mai au nicio credibilitate, iar îndemnurile lor nu au nicio valoare! Politizarea Ministerului Afacerilor Interne este, din păcate, o realitate în România anului 2019!", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele spune că există soluții, iar în CSAT le va cere prim-ministrului, ministrului Justiției și ministrului de Interne să identifice soluții concrete, inclusiv dacă se impune, de modificare a legilor și a procedurilor.

"În urma repetatelor intervenții asupra legislației penale și procesuale penale, precum și în contextul ultimelor acțiuni ale noilor instrumente inventate de PSD, s-a ajuns în situația în care cooperarea dintre polițiști și procurori se face deficitar, iar cel care suferă este cetățeanul român. Dacă autoritățile nu au instrumente legale clare pentru combaterea eficientă a criminalității, acest lucru trebuie rezolvat rapid! Aceasta nu scuză și nici nu justifică însă atitudinea celor implicați", a mai spus șeful statului.

Totodată, Iohannis a anunțat că va cere în CSAT, ministrului Justiției să analizeze în ce măsură se impune modificarea competenței materiale a DIICOT după modelul competenței materiale a unor instituții occidentale, care instrumentează inclusiv toate cazurile de infracțiuni grave îndreptate împotriva persoanelor, precum răpiri sau omoruri cu victime multiple.

Klaus Iohannis spune că, la acest moment, "DIICOT anchetează doar omorurile comise de un grup organizat, nu și fapte precum crime de acest tip, care prezintă o gravitate la fel de mare".

"Legislația penală trebuie modificată în interesul apărării drepturilor fundamentale și nu al apărării infractorilor. Voi cere Ministrului Justiției să analizeze de urgență în ce măsură se impun modificări ale legislației penale în privința percheziției, a procedurilor de acțiune atunci când viața sau integritatea fizică a unui cetățean este în pericol. De asemenea, se impune o analiză a legislației sub aspectul competenței materiale a parchetelor pentru infracțiunile de răpire și omor cu victime multiple", a mai punctat președintele României.

Klaus Iohannis spune că va cere aceste măsuri în CSAT, pentru ca "Guvernul să nu se mai plângă că nu știe ce are de făcut. Le cer să uite de referendumuri absurde, să își asume răspunderea, pentru că ei sunt cei care pot lua decizii și să adopte soluțiile pe care oamenii competenți din sistemul de justiție le știu".

Președintele susține și că "societatea românească s-a trezit, este implicată și reacționează", dar problema reală este că, dincolo de această criză, Țstatul român a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani".

"Prima și cea mai importantă zonă – legile justiției și toate prevederile pe care am încercat să le amân cât mai mult, dar pe care nu am putut sa le opresc în totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar aceste efecte trebuie reparate. Cer Guvernului să ia măsuri acum, pentru că are pârghii, dacă mai are o minimă decență. Și le mai cer ceva celor de la PSD și ALDE - abrogarea modificărilor legislative aduse în ultimii doi ani legilor justiției și codurilor penale. Este un pas obligatoriu – pe care nu îl mai cerem doar noi, Comisia de la Veneția și toate vocile competente din sistemul de justiție. Îl cer și românii, afectați de efectele cumplite ale incompetenței și corupției PSD", a mai declarat președintele.

Iohannis a transmis că, "dacă nu o va face acest guvern, vă promit că voi strânge o nouă majoritate, după alegeri, care va face asta".

Șeful statului a punctat și faptul că instituții ale statului român nu au reușit de această dată să își facă datoria, aceea de a proteja dreptul fundamental la viață.

"Este o realitate sumbră care, din nefericire, nu mai poate fi schimbată. Cei responsabili vor trebui aspru sancționați. De la Interne, de la STS, din toate instituțiile care vor fi găsite vinovate de aceste tragedii. Dar pedepsele, oricât de severe și binemeritate ar fi, nu aduc viețile pierdute înapoi. Ce este însă obligatoriu să facem este să identificăm toate mijloacele pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii", a mai explicat el.