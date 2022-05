Guvernul Ciucă este "cel mai stabil, solid și performant Guvern din ultimii destul de mulți ani", consideră Klaus Iohannis, care s-a declarat "sceptic" și în privința evaluării miniștrilor la 6 luni.

Evaluarea miniștrilor la 6 luni

"Evaluarea nu o voi face eu, chiar dacă am opinii personale despre fiecare. Această opinie o voi spune premierului dacă mă întreabă. Nu m-a întrebat până acum. Asta cu evaluările la 6 luni, sincer, sunt un pic sceptic. Până la urmă este o Coaliție, fiecare partid are o mândrie că vrea să își păstreze oamenii, că vrea să arate că are oamenii cei mai buni, iar dovada practică este că acest Guvern a făcut față acestor crize de până acum. Îmi permit să vă amintesc faptul că, atunci când am încurajat formarea acestei Coaliții, lumea a crezut că fac o greșeală. Rezultatul este cel mai stabil, solid și performant Guvern din ultimii destul de mulți ani", a comentat Klaus Iohannis.

El s-a întrebat și cum ar fi arătat România în perioadă de război și crize economice cu un Guvern "subțire", care se impune greu, motiv pentru care nu recomandă evaluări acum.

"Nu cred că ne face bine o mare discuție despre care e mai bun ministru și care este mai slab", a spus acesta.

Despre discuțiile lansate de liderii coaliției legate de modificarea formei de guvernământ din țară - republică parlamentară vs. republică prezidențială

"Cred că după atâția ani este nevoie de o îmbunătățire a Consituției, o modernizare, însă nu îmi doresc să cădeți în capcana discuțiilor de dragul discuțiilor. Este o temă foarte importantă, sensibilă, dar în același timp foarte atractivă pentru tot felul de scenarii și interpretări. Până nu avem un draft și se lucrează în Parlament, este greu de comentat. Dacă mă întrebați direct, eu cred că sunt chestiuni care trebuie clarificate în Constituție. S-a vehiculat ideea de alegeri anticipate, care nici nu există în Constituție. Trebuie să clarificăm cum, cine și când dizolvă Parlamentul, ce înseamnă alegeri anticipate. Sunt câteva chestiuni mai tehnice în Constituție, așa cum s-au văzut când s-a scris ea, care acum nu mai funcționează", a răspuns Klaus Iohannis.

El a dat și un exemplu: un ministru poate fi interimar 45 de zile, dar dacă o criză durează 145 de zile, Guvernul se dizolvă?

Klaus Iohannis nu crede că aceste discuții se vor tranșa prin presă sau prin televizor, ci se poate tranșa prin discuții politice între partidele politice din Parlament.

Alianța PNL-PSD-UDMR până în 2024 și candidați comuni la următoarele alegeri

"Eu cred că această Coaliție va rezista până în 2024. Dacă vor fi candidați comuni sau nu, nu s-a discutat, din câte știu, și cam știu ce se discută. Este o variantă", a răspuns Klaus Iohannis.