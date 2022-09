Președintele Klaus Iohannis a transmis din nou că Guvernul și Coaliția funcționează, iar "lucrurile sunt bine gestionate". Acesta a mai explicat și că "este rezonabil și este așteptat să crească și salariile, și pensiile".

"Haideți să lămurim chestiunea cu așa-zisele disensiuni. Sunt două partide mari care formează o coaliție. Amândouă partidele încearcă să se profileze. Este un lucru absolut natural în politică. Și atunci se întâmplă ca un politician dintr-o parte sau din cealaltă parte să încerce să se profileze pe o temă de mare actualitate, câteodată înainte să se consulte cu partenerul de coaliție. Dar asta nu este niciun fel de catastrofă și știu că mediatic este senzațional că a zis X despre Y nu știu ce. În realitate, coaliția funcționează, Guvernul funcționează și știți cu toții că lucrurile sunt bine gestionate. Haideți să nu confundăm discursul politic, care de multe ori vine doar să profileze pe un politician și guvernarea, care funcționează chiar foarte bine", a spus Klaus Iohannis, întrebat despre discuțiile în contradictoriu dintre PNL și PSD din ultima perioadă.

El a mai precizat că tot timpul există întâlniri ale coaliției, se discută problemele și se rezolvă, astfel că "nota bene", nu numai că se discută, se pun de acord și le rezolvă.

"Iar în ce privește renegocierea PNRR-ului, am discutat aceste chestiuni și un lucru este foarte clar, nu se poate continua cu stilul de până acum, când fiecare ministru merge la Bruxelles și se plânge că nu absolut tot ce-și dorește s-a și realizat. PNRR-ul se poate implementa într-un singur fel, prin Guvern, nu există atâtea PNRR-uri câte ministere sau câți politicieni dornici să se afirme. Există un PNRR, există un prim-ministru, există un guvern și adevărul este că în ultima vreme s-a înțeles și în continuare, mai ales când vorbim de schimbarea PNRR-ului, Guvernul va merge reprezentat de premier și dacă premierul dorește, și cu miniștrii de resort, pentru a renegocia anumite aspecte. Am avut o etapă, după mine, un pic prea lungă, în care unii miniștri au încercat să se profileze un pic, mulți folosind acest text de renegociere a PNRR-ului. Renegocierea este posibilă, se poate face, dar nu pe mici bucățele, ci în ansamblu, așa cum tocmai am prezentat. Dacă premierul merge la Bruxelles pentru acest lucru și cineva din coaliție dorește să-l însoțească și se pun de acord ce se discută acolo, nu văd nici o problemă", a mai spus șeful țării.

Întrebat și cum vede posibila majorare de salariu minim la 3.000 de lei și a pensiilor și care este procentul, în opinia sa, cu care ar trebui să crească, Iohannis a răspuns că, atâta vreme cât nu avem o previziune a bugetului pentru anul viitor, orice ar spune unul sau altul este o speculație.

"Însă pot să vă spun un lucru pe care eu personal l-am transmis liderilor coaliției. Având în vedere că suntem în criză energetică, avem foarte multe probleme în economie, avem și o creștere economică, avem totuși o inflație destul de mare, este corect, este rezonabil și este așteptat să crească și salariile, și pensiile. În condițiile în care inflația a ajuns, acum recent au fost date publicității datele, peste 15%, nu mi se pare rezonabil să fie refuzată discuția pe creșterea salariilor și pensiilor. Până la urmă, nu oamenii simpli trebuie să plătească pentru aceste crize și Guvernul trebuie și va identifica soluții. Acum, cu cât va crește salariul minim, cu cât va crește punctul de pensie și așa mai departe, acestea sunt chestiuni tehnice care vor fi cunoscute după ce se fac niște calcule foarte aplicate, legate de bugetul care trebuie să realizeze aceste creșteri, și vorbim clar despre bugetul anului 2023. Partea foarte bună pe care o văd este că, în pofida acestor crize multiple, pe care le tratăm cât putem de bine, avem o creștere economică substanțială și, sigur, asta ne dă speranța că vom avea pe salarii și pensii o creștere care vine să compenseze într-o măsură rezonabilă creșterea prețurilor și inflația pe care o avem", a replicat el.

Klaus Iohannis a făcut declarațiile marți seară, în marja participării la cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în Statele Unite ale Americii.