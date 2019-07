Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că Guvernul PSD-ALDE a primit "un nou cartonaș roșu" odată cu publicarea raportului GRECO.

UPDATE Ulterior, PSD a transmis printr-un comunicat de presă cî nu va mai iniția nicio modificare a legilor justiției până când magistrații nu vor ajunge la un consens unanim.

PSD mai spune că "Raportul de follow-up publicat de GRECO se raportează la evaluarea ad-hoc din luna martie, deci nu are nicio legătură cu referendumul din 26 mai cum fals pretinde președintele Iohannis".

Aceeași sursă arată că Raportul GRECO "conține concluzii și recomandări care au generat și generează în continuare dispute aprinse în interiorul sistemului judiciar din România", și chiar magistrații îl critică și reclamă erori majore în aprecieri, iar unele concluzii ale GRECO sunt contrare dispozițiilor Curții Constituționale.

"Consiliul Superior al Magistraturii pare a se opune mai multor obiecții ridicate de experții GRECO. În aceste condiții, oamenii politici trebuie să se abțină de la orice demers până când magistrații și experții nu se vor pune de acord. Poziția PSD este cât se poate de clară: nu va mai pune în discuție nicio modificare a legilor justiției și nu se va mai implica în astfel de controverse până când nu se va ajunge la un consens general în rândul asociațiilor reprezentative ale magistraților din România. Este o poziție similară cu cea adoptată de Olanda care într-un răspuns oficial adresat GRECO a afirmat că „nu poate implementa recomandările decât cu un larg sprijin al judecătorilor și procurorilor, care până în prezent nu au ajuns la un consens”, se mai arată în comunicatul remis.

PSD susține că în prezent sunt 14 state europene, printre care Franța, Germania, Olanda care încă nu au aplicat recomandările GRECO, ceea ce înseamnă că România nu este nici pe departe un caz singular, cum sugerează președintele.

+++

"Guvernul PSD-ALDE a primit un nou cartonaș roșu, de data aceasta de la GRECO. Concluziile rapoartelor arată încă o dată mutiplele prejudicii aduse de această guvernare în ultimii doi ani prin modificarea legilor justiției și a legislației penale. În vreme ce toate organisemele europene semnalează în mod constant Guvernului că așa-zisa reformă din domeniul justiției merge într-o direcție greșită, PSD-ALDE ignoră acest avertisemnte, care arată că direcția în care vor ei să îndrepte România este greșită. Românii au decis prin vot, pe 26 mai, că România nu trebuie să părăsească parcursul său european", a declarat Klaus Iohannis.

El acuză majoritatea că, "într-un dispreț total dezbaterii contestatelor OUG din justiție este cea care continuă perpetuarea a efectelor novice ale acestora".

De asemenea, șeful statului susține că premierul Viorica Dăncilă se "prevalează" de rezultatul referendumului și "manipulează jalnic opinia publică".

"Am văzut cum doamna prim-ministru, prevalându-se de rezultatul referendumului, într-o jalnică încercare de manipulare a opiniei publice ne anunță că dumneaei nu dă OUG în domeniul justiției. Doamna prim-ministru ignoră faptul că Guvernul are drept de inițiativă legislativă și are posibilitatea de a elabora un proiect de act normativ care să pună în aplicare măsurile din domeniul justiției, cu voința cetățenilor și cu recomandările mecanisemelor europene", a mai spus președintele.

Klaus Iohannis a solicitat Guvernului să inițieze "cu celeritate un proeict de lege care să conțină măsurile necesare pentru reașezarea legislației, în concordanță cu coordonatele statului de drept, voința populară și cu recomandările mecanismelor europene".

Iohannis consideră că acestui demers trebuie să îi se alăture și CSM, prin "asumarea rolului de garant al independenței justiției".

+++

După mai mult de doi ani de „reformă” a justiției, organismul anticorupție al Consiliului Europei - GRECO a constatat că România nu a făcut mai nimic pentru a preveni corupția în rândul parlamentarilor și magistraților