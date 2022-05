Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi, la finalul unei vizite la Spitalul Colentina din București, despre inflație și despre cauzele care au dus la creșterea prețurilor. Șeful țării nu consideră Guvernul vinovat de nimic.

"Inflația este doar un factor. Da, am toată încrederea că Guvernul a luat și va lua măsurile care se impun. Haideți să vedem un pic de ce am ajuns aici. Această inflație și situația economică dificilă, prețurile la energie nu au apărut pentru că cineva în România a lucrat prost sau nu și-a făcut treaba. Aceste lucruri și crizele care urmează vor fi în plan global, nu doar în România, vor fi sincope cu alimentele. Toate acestea au o singură cauză: războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Guvernul poate să amelioreze impactul acestor crize și să ajute consumatorul vulnerabil, persoanele cu venituri mici, însă problema nu este una românească, este una globală. Și în SUA inflația se apropie de 10%, în țările din Europa inflația este destul de mare. Am avut și aseară o discuție cu premierul și mi-a prezentat măsurile pe care le planifică, deci trebuie să fim foarte realiști. Crizele nu se vor termina mâine, iar situațiile complicate vor continua", a declarat Klaus Iohannis, întrebat despre inflația care a ajuns în luna aprilie la aproape 14%.

Iohannis a mai spus că Guvernul și Parlamentul și politicienii își fac treaba, iar în multe situații se găsesc soluții, dar "nu este cazul să aruncăm vina asupra Guvernului, Parlamentului sau asupra clasei politice", pentru că, mai crede președintele, "vinovat este Putin".

Klaus Iohannis le-a mai transmis românilor că "acest Guvern, care este unul cu o majoritate largă, își dă silința și a găsit până acum soluții bune pentru a atenua impactul acetor crize succesive și pentru a face viața mai bună sau suportabilă".

Întrebat despre compensări, Klaus Iohannis a revenit și a spus că încă nu s-a ajuns la date sau la cifre, dar știe că în Guvern există "real și de bună credință" această preocupare de a găsi noi programe care, cu toate crizele, fac viața românilor mai suportabilă.

Întrebat cum simte el inflația, dacă face economii și ce sfaturi are pentru români după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis că oamenii trebuie "să bea mai mult ceai de tei", pentru că este doar o "isterie" problema inflației, Iohannis a răspuns: "Probabil acolo sunt mai mulți tei în parc și se bea mai mult. Eu cred că este o încercare grea prin care trecem (...) Eu cred că toată lumea va resimți. Deja plătim mai mult pentru benzină, motorină, alimente și este evident că trebuie să fim un pic mai atenți cum cheltuim, ce cheltuim și cât cheltuim".

Acesta a explicat din nou că Guvernul caută soluții și discută chiar despre compensări la pensii și salarii, însă "trebuie să fim conștienți că războiul va crea în continuare criză", iar "în perioade de crize este bine să judeci de două ori ce faci și cum faci".

Un jurnalist i-a spus că în decembrie, când Guvernul Ciucă a fost instalat, inflația era de peste 8%, datoria publică a depășit 50%, iar asta nu este o cauză a unor factor externi, ci arată că Guvernul nu a luat chiar cele mai bune măsuri, președintele României i-a spus reporterului că nu a tras o concluzie tocmai bună.

"Noi ne împrumutăm mai scump dacă avem o inflație mai mare. Inflația a apărut din prețurile energetice mărite, din prețuri generale mărite, toate din cauza războiului lui Putin. Dacă românii caută pe cineva vinovat, este ușor de identificat: se numește Putin și Federația Rusă. Evident, Guvernul încearcă să atenueze acest impact. (...) Eu cred că Guvernul a găsit soluțiile posibile la acest moment. Nu cred că poate cineva să se aștepte ca, atunci când avem inflație ca acum, să ne împrumutăm la aceleași condiții ca atunci când am avut o inflație mai mică. Orice comparație este lipsită de sens, pentru că întreaga situație este una de război, de criză. Nu încercați să căutați vinovații în Guvern, Parlament", a declarat Klaus Iohannis.

El a mai completat că, și dacă războiul se termină mâine, crizele nu e termină și vor fi situații "destul de complicate".