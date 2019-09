Președintele Klaus Iohannis s-a folosit de o vizită la Craiova pentru a critica încă o dată lipsa de investiții în infrastructură a guvernelor PSD din ultimii ani.

Klaus Iohannis a participat sâmbătă la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Vest Oltenia și a amintit că, de când el este în politică, PSD promite o autostradă care leagă Craiova de Piteşti.

„Am venit, evident, cu maşina de la Bucureşti şi am venit pe un drum pe care îl cunosc între timp foarte bine, drumul de la Piteşti la Craiova. Acum, sincer, m-am aşteptat să găsesc pe undeva o bucată de drum rapid sau autostradă, fiindcă de când sunt eu în politică, PSD promite oltenilor ba un drum rapid, ba o autostradă care leagă Craiova de Piteşti. Dacă aţi văzut-o voi, am văzut-o şi eu. Deci, dragii mei, acest drum, evident, nu este, dar în rest, dacă ne uităm prin ţară, PSD-ul a realizat mii de kilometri de autostradă cu creionul, dar în fapt nimic. Deci, autostrăzi promise nu avem”, a spus Iohannis, potrivit Agerpres.

Şeful statului a arătat că guvernanţii nu au realizat nici spitalul regional din Craiova.

„PSD, de când ştiu eu, promite cu bani europeni, desigur, acele spitale mari, regionale şi aici, în Craiova. Nu ştiu, cunoaşteţi adresa acestui mare spital regional? Eu nu! Ba mai mult, acum câteva săptămâni, doamna ministru al sănătăţii, desigur, ne asigura că primele studii de fezabilitate vor fi comandate în această toamnă. Vă daţi seama ce bătaie de joc la adresa românilor, vă daţi seama? După ce au guvernat atât timp, acum ne spun că vor începe hârtiile. Deci, spitale nu avem”, a mai spus Iohannis.

În replică, premierul Viorica Dăncilă a spus că guvernul pe car eîl conduce este unul foarte eficient.

„Nu suntem un Guvern eşuat, cum a spus domnul preşedinte. Se joacă cu cuvintele. Este foarte uşor să jigneşti. Eu nu am să jignesc niciodată. Suntem un guvern eficient şi îmi asum cele spuse. Nu suntem un guvern perfect, nu am această aroganţă să spun că am rezolvat toate problemele, dar cifrele arată - şi nu cifrele pe care le spunem noi, pe care le spun Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Strategi şi Prognoză, Eurostatul - că această guvernare este eficientă”, a spus Viorica Dăncilă la Alba Iulia.

Iohannis le-a transmis membrilor PNL, partid care îl susține pentru obținerea unui al doilea mandat la alegerile prezidențiale din noiembrie, să se implice pentru câştigarea alegerilor, deoarece trebuie să reconstruiască „ce a stricat PSD”.

„PSD-ul, pentru România, a fost şi este o catastrofă. Cum am ajuns aici, cum am ajuns noi, românii, în această situaţie? Ei bine, prin alegeri, prin alegeri am ajuns aici. În decembrie 2016, PSD-ul a fost ales cu un program care promitea românilor de toate. Atunci au promis şi salarii, şi pensii, şi autostrăzi, şi spitale, şi şcoli, şi marea cu sarea şi nu au realizat nimic. În schimb, au reuşit ei, PSD-iştii, să îşi înşurubeze neamurile, prietenii, membrii de partid în multe, multe poziţii publice. Oamenii competenţi pe care îi are România au trebuit să facă loc pentru aceşti incompetenţi, care aproape că au reuşit să distrugă sistemele publice din România, care aproape au reuşit să înlăture democraţia din România, dar unii ne-am opus - unii, unii ne-am opus tot timpul, cum se spune, am fost pe fază, ne-am folosit instrumentele constituţionale şi am oprit foarte multe din prostiile, din nesimţirile pe care le-au planificat PSD-iştii pentru România”, a spus şeful statului.

Premierul însă îl acuză pe Iohannis că nu judecă cu dreaptă măsură. „Dacă pentru domnul preşedinte catastrofă înseamnă să creşti pensii şi salarii, să investeşti în comunităţile locale, dacă pentru domnul preşedinte catastrofă înseamnă să iei măsuri pentru creştere economică, dacă pentru domnul preşedinte să ai a doua cea mai mare creştere economică din Europa este o catastrofă, cred că la dânsul aprecierile sunt inversate”, a precizat prim-ministrul.

Pregătiri pentru alegerile de anul viitor

Iohannis a spus că PNL a câștigat alegerile europarlamentare din 26 mai, dar urmează alte runde de alegeri. „Urmează în noiembrie alegerile prezidenţiale, urmează alegerile locale, urmează alegerile parlamentare. Eu cred că cel mai bine ar fi să le câştigăm împreună pe toate! Şi să ne apucăm, dragii noştri, dragii mei, de treabă. Fiindcă este multă, multă muncă care ne aşteaptă”, a adăugat preşedintele.





„Trebuie să reconstruim ce a stricat PSD. Trebuie să modernizăm România. Trebuie să ajungem, într-un final, la ceea ce am numit şi ce scrie pe toate afişele mele: la o ţară normală!”

Iohannis a arătat și drumul pe care îl întrevede pentru acest rezultat. „Trebuie să facem o echipă, voi cu mine şi cu alte forţe politice pro-europene, cu alte formaţiuni democratice care vor să meargă împreună cu noi pe această cale. Acest lucru este posibil. Acest lucru se poate. Însă acest lucru, ne place, nu ne place, trebuie făcut cu cineva care conduce munca de reconstrucţie, de europenizare, de modernizare”, a spus el.