Klaus Iohannis a dezvăluit la CN al PNL că a fost sunat de către premierul Viorica Dăncilă că pleacă în vacanță și i-a spus șefului statului că nu știa că s-a publicat în Monitorul Oficial decizia prin care l-a pus pe Stănescu interimar la guvern.

„Ieri, am avut o mică discuţie care m-a făcut să cred că avem un guvern ireal. Dacă nu ar fi trist, ar fi de râs, dar e trist. Doamna prim-ministru a publicat... Vă povestesc doar ultima fază fiindcă sunt nenumărate, este un şir nesfârşit... Deci, doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză, am crezut că este atributul meu. Şi am contestat la CCR acest demers. Este conflict constituţional de natură juridică. După ce am înaintat la CCR acest demers, doamna prim-ministru m-a sunat să-mi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Asta după ce publicase acel draft de rectificare bugetară, care este catastrofă. Dar nu despre asta am vorbit prioritar. I-am atras atenţia că nu este bine, totuşi, ce a făcut şi că decizia este de temei de conflict constituţional. Şi ştiţi ce mi-a spus? Că nu a ştiut că se publicase. Mai ireal, mă scuzaţi, nu cred că se poate. Acest stil de conducere iraţional, ireal, nu poate să continue”, a spus Iohannis la Consiliul Național al PNL.