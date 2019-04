Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că nu acceptă propunerile PSD pentru ministerele Justiției, Fondurilor Europene și Românilor de pretutindeni, astfel că așteaptă alte propuneri din partea premierului

UPDATE 18.00 Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat pentru Antena 3 că nu este nicio surpriză pentru social-democrați în decizia președintelui

"Am văzut declarația președintelui. Nu este niciun fel de surpriză pentru noi. A mai schimbat puțin textele. Am înțeles că cei trei propuși nu au ținută, nu înțelegem ce înseamnă ținută. Am văzut că președintele spune că nu au pregătire, nu știu cine ar trebui să stabilească cine are sau nu pregătirea să fie ministru”, a spus Vasilescu.

Aceasta susține că decizia finală este la Viorica Dăncilă, dar PSD nu are niciun fel de problemă să facă restrucutarare în Parlament.

"Decizia este la premierul României. O așteptăm și noi și vom stabili ce avem de făcut mai departe. Noi avem majoritate în Parlamentul României, nu avem niciun fel de problemă să facem restructurarea Guvernului, dar decizia este la premier" , a mai spus ea, potrivit sursei citate.



"În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut nimic, de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Ca atare, mi se pare că este, această remaniere întreagă, neavenită. Pe de altă parte, avem cele trei demisii, și la un moment dat aceste trei persoane vor pleca, însă cele trei porpuneri care au fost făcute sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru, în consecință nu accept această remaniere, așa cum mi-a fost propusă. Pentru a merge mai departe, am avut o disucție telefonică cu doamna prim-ministru fie să vină cu alte propuneri, fie să vină cu propuneri pentru miniștrii interimari. (...) Persoanale pur și simplu nu sunt pregătite, nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste poziții", a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că a vorbit la telefon cu premierul și i-a spus că nu iau act de demisii până când nu știe ce persoane vor prelua portofoliile. "I-am spus doameni premier ca, atunci când are o propunere, să mă caute și să mă anunțe", a mai spus Iohannis.

Legat de restucutrarea Guvernului în Parlament, Iohannis a spus: "Dacă în această fază, înainte să scriu eu vreun răspuns sau vreun decret Parlamentul încearcă o restructurare, atunci vom vedea dacă vor reuși, dar o astfel de încercare aș trata-o ca pe o încercare de a ocoli pe președinte și vom vedea împreună cu departamentul de specialitate ce acțiuni juridice s-ar impune atunci".