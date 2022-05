Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că PNL "a rămas același partid autentic, care nu și-a abandonat niciodată în cei aproape 150 de ani de existență doctrina, crezul sau valorile".

"Destinul României moderne este strâns legat de destinul Partidului Național Liberal, de curajul și înțelepciunea unor lideri vizionari, care au contribuit decisiv la reformarea societății românești. Nu trebuie să uităm că România și-a proclamat independența, în 1877, în timpul marii guvernări liberale, iar fundamentul pe care s-a clădit statul român modern a fost liberalismul. Politica liberală a lui I.C. Brătianu a făcut posibilă o dezvoltare accelerată a țării. Este bine ca din timp în timp să ne raportăm la istorie, pentru a înțelege de unde am plecat, ce am reușit să construim între timp, dar și ce mai avem de făcut pentru a ne îndeplini obiectivele. Drumul meu s-a despărțit de Partidul Național Liberal în 2014, când am preluat primul mandat de Președinte al României, dar în toți acești ani am rămas mereu alături de Partidul Național Liberal și Partidul Național Liberal alături de mine, pentru că, nu-i așa, ne unește aceeași credință puternică în valorile și principiile liberale. Acestea ne-au ghidat calea și cred că împreună am reușit să facem multe pentru consolidarea democrației în România, pentru parcursul său euroatlantic și pentru dezvoltarea sa.", a declarat Klaus Iohannis la aniversare a 147 de ani de la înființarea PNL, organizată la Muzeul Național Brătianu din Ștefănești din județul Argeș.

Klaus Iohannis a mai afirmat că din 2020 traversăm o perioadă extrem de dificilă, cu numeroase provocări și crize succesive sau chiar suprapuse.

"În mod evident, este, ușor, relativ ușor de guvernat în perioade de prosperitate, când lucrurile decurg normal, dar infinit mai dificil când trebuie să ghidezi țara în vremuri tulburi, cum a fost pandemia de COVID-19 sau actuala criză de securitate generată de războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Dar indiferent de cât de greu a fost, de cât de însemnate au fost costurile electorale, un singur partid, demn de istoria și tradiția sa, și-a asumat, fără ezitare, responsabilitatea guvernării – Partidul Național Liberal", a continuat acesta.

În definitiv, consideră șeful țării, "PNL a rămas același partid autentic, care nu și-a abandonat niciodată în cei aproape 150 de ani de existență doctrina, crezul sau valorile".

"<Prin noi înșine>” este și astăzi deviza care arată hotărârea liberalilor de a se implica și angajamentul ferm de a fi mereu în prim-planul politicii românești pentru oameni și pentru țară", a explicat acesta.

El le-a transmis liberalilor că "toate aceste provocări majore din ultimii ani ne-au determinat să luăm decizii care să aibă în vedere, în primul rând, nevoia de stabilitate".

"Trecem prin momente când se impune să strângem rândurile, cum se spune, și să aducem la aceeași masă viziuni politice diferite, astfel încât guvernarea să reprezinte majoritatea românilor. Acest lucru nu înseamnă însă nici pe departe renunțarea la principiile liberalismului. Dimpotrivă, premisele pe care tocmai le-am menționat ne conduc într-o singură direcție: România are acum șansa demarării unor schimbări cu impact pe termen lung, iar voi, liberalii, aveți responsabilitatea de a fi nucleul acestor ample reforme care vor avea ca efect modernizarea și consolidarea statului", a adăugat Iohannis.

Investiții masive în domenii strategice, precum infrastructura rutieră, spitale și școli, gestionarea eficientă a banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, adaptarea, care deja a început, a sistemului de învățământ la principiile actuale ale științelor educației, toate acestea sunt proiecte concrete pe care miniștrii și parlamentarii liberali au obligația să le ducă la bun sfârșit, a transmis Iohannis.

"Timpul luptelor politice interne a trecut, cel puțin așa cred eu, și cred că dumneavoastră vă doriți același lucru. Partidul Național Liberal a făcut toate schimbările pe care le-a considerat necesare pentru a asigura o conducere capabilă să garanteze o guvernare competentă, care să ofere șansa unui succes electoral în viitor, mai exact în 2024. PNL are în acest moment un lider ales, domnul premier Nicolae Ciucă, cu o solidă majoritate a membrilor partidului, și astfel suntem în situația pe care foarte mulți și-au dorit-o, ca președintele PNL să fie premierul Guvernului României", a adăugat șeful țării.

Klaus Iohannis le-a mai spus liberalilor că prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm și să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populației.

"PNL a fost întotdeauna un partid pentru oameni, un partid care să asigure o guvernare stabilă, cu un Executiv racordat la provocările momentului. Așa cum îndelungata sa istorie a dovedit-o, Partidul Național Liberal este vectorul dezvoltării României, și subliniez acest lucru. Eu știu asta, și românii știu asta, pentru că au votat PNL", a conchis acesta.