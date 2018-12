Preşedintele a declarat marţi că discursul lui Liviu Dragnea de duminică arată că PSD a ajuns un partid anti-european, anti-justiţie şi anti-investiţii, în opoziţie cu românii care sunt proeuropeni şi îşi doresc foarte mult un stat de drept.

Întrebat de discursul susţinut duminică de Liviu Dragnea la Consiliul Naţional al PSD, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că acesta permite "numai concluzii triste" pentru PSD şi pentru România.

Şeful statului a mai declarat că Dragnea a ajuns "în opoziţie cu românii" și este ceva "inimaginabil" ce se întâmplă cu România, la 29 de ani de la Revoluție.



"Arată clar că PSD sub Dragnea a ajuns un partid anti-european, anti-justiţie, anti-investiţii, anti-afaceri, e trist, e foarte trist, fiindcă, pe de altă parte, toate sondajele, toate discuţiile ne arată că românii sunt pro-europeni, vor o justiţie dreaptă, îşi doresc foarte mult un stat de drept. Iată că PSD sub Dragnea a ajuns în opoziție cu românii. Este un rezultat care trebuie să ne dea foarte mult de gândit și care, cu siguranță, nu numai pe mine, m-a întristat. Faptul că România, în anul 2018, a ajuns, din nefericire, să discute public dacă să dăm, să nu dăm amnistie și grațiere pentru politicieni, infractori, corupți este ceva inimaginabil. La 29 de ani de la Revoluție am luptat tocmai pentru drepturile noastre, libertățile noastre, pentru un stat de drept, o democrație în stil european. Asta arată că acest partid nu este pe calea pe care și-o doresc majoritatea românilor.", a spus Iohannis.

Referitor la răspunsul pe care i l-a dat premierul, în care a spus că îl va chema la ședințele de Guvern la care consideră ea necesară prezența președintelui, acesta a spus că va merge oricum.

"O să merg. Vedeți că doamna prim-ministru la trei-patru discursuri publice a avut mesaje de pace. M-a invitat să colaborăm, iar acum sunt dispus să colabrăm, fiindcă este o chestiune extrem de importantă Președinția Româniai la Consiliul UE. Este o chestiune foarte complicată și vrem să facem față. Am declarat că suntem pregătiți, dar ca să rămânem pregătiți și să avem și rezultate trebuie să discutăm. O speță care acum arde și am cerut să fie inclusă urgent pe ordinea de zi a Parlamentului (Guvernului - n.r.) este Brexit-ul. Există un risc real să avem un Brexit fără Acord și în acel caz câteva sute de mii de români rămân cu un statut incert. Iată, sunt atâtea argumente, și nu cred că mă refuză doamna prim-ministru dacă merg să discutăm împreună în Guvern", a punctat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă va merge la toate ședințele de Guvern, acesta a replicat: "O să merg, fiindcă Președinția nu se termină nici după Crăciun, nici după Anul Nou. Abia începe. Și probleme vor fi tot timpul de rezolvat și de discutat".

De asemenea, chestionat cu privire la ce va face dacă Executivul emite OUG pe amnistie și grațiere în ciuda prezenței sale la ședințe, Klaus Iohannis a spus: "Asta o să vedeți atunci, dar nu cred că se va da o astfel de Ordonanță. Chiar cred că mai există oameni responsabili și chiar cred că lucrurile nu vor deraia. Dacă apare o astfel de Ordonanță, ar fi un derapaj groznic de la democrație".

Klaus Iohannis susține că ordinea de zi suplimentară este, de fapt, "o agendă ocultă a Guvernului".

"Aici este o problemă care nu a fost tocmai bine înțeleasă de persoanele care au ajutat-o, ca să zic așa, au ajutat-o să îmi scrie un răspuns. S-au cam grăbit. (...) Avem nevoie de transparență în actul decizional, deci lucrurile trebuie publicate nu cu 24 de ore înainte, cum se spune acolo, ci cu mult înainte (ordinea de zi a ședințelor de Guvern - n.r.), pentru a fi luat act de ele. Există, și asta este o problemă, acea agendă ocultă a Guvernului. Ei îi spun <<ordinea de zi subplimentară>>, care este foarte discutabilă. Acea agendă cu siguranță nu respectă rigorile legii. (...) E clar că Guvernul este obligat să îmi trimită mie, președintelui României, întreaga agendă. Nu mă trimite pe mine doamna prim-ministru să citesc eu site-ul Guvernului, care site, ce să zic, de multe ori a apărut ceva, iar în ședință s-a discutat altceva - să ne amintim doar de nefericita OUG 13", a spus Iohannis referitor la articolul 87 din Consituție care prevede situațiile în care poate lua parte la ședințele de Guvern.