Președintele Klaus Iohannis a refuzat vineri toate propunerile făcute de ministrul Apărării, Gabriel Leș, pentru funcția de șef al Statului Major al Apărării.

UPDATE Într-o intervenție telefonică la Digi 24, ministrul Apărării, Gabriel Leș, a spus, întrebat dacă președintele și-a motivat refuzul său: "Nu. Chiar deloc. Mi-a spus că propunerea este nelegală și am încercat să îl rog să îmi spune de ce și nu mi-a spus".

Totodată, întrebat de ce a refuzat să prelungească mandatului lui Ciucă, ministrul a spus: "Pentru că nu s-a prelungit".

+++

Ministrul Apărării s-a prezentat la ședința CSAT cu trei propuneri, toate fiind respinse de președintele Klaus Iohannis.

Într-o declarație de presă susținută la finalul ședinței CSAT, președintele a spus că PSD arată din nou că nu este capabil să gestioneze problemele majore ale țării.

"CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării. O situație foarte neplăcută care arată o dată în plus dacă ar fi fost nevoie că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării. În situația în care am ajuns, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al Statului Major al Armatei. Nu există o propunere pentru șeful Armatei", a spus Klaus Iohannis.

Președintele a spus că a semnat decretul pentru prelungirea mandatului actualului șef al Statului Major al Armatei deoarece "situația generată de incompetența PSD-ului trebuie rezolvată".

"Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără șef al Armatei. Această situație generată de incompetența PSD-ului trebuie rezolvată. După ședința CSAT, am rezolvat-o. Am luat decizia și am semnat și trimis spre publicare decretul prin care se prelungește mandatul de șef al Armatei pentru generalul Ciucă. Generalul Ciucă, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase, și bine ar fi fost ca această chestiune să își fi găsit mai repede soluționarea, dar, în continuare, cred că Armata României trebuie să știe cine o conduce și cum o conduce", a continuat șeful statului.

Principalul candidat propus de MApN a fost generalul Dumitru Scarlat (53 de ani), reprezentatul Armatei României în NATO și UE.

O altă propunere a fost Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre.



+++

La începutul lunii decembrie, ministrul Apărării, Gabriel Leș, a anunțat că nu va mai prelungi mandatul actualului șef al Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, în condițiile în care mandatul acestuia de patru ani va expira pe 31 decembrie.

"Nu voi prelungi acest mandat al șefului Statului Major al Apărării. Legea prevede un mandat de patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat eu în arhive, a fost o singură situație în care s-a prelungi mandatul unui fost șef al Statului Major al Apărării și am dorit să mențin aceeași cutumă. Nu vreau să ajung să vă spun care este părerea mea despre generalul Ciucă pentru că am lucrat cu dânsul aproape doi ani, știu capacitățile domniei sale, știu ce a făcut pentru Armata României și ce poate face", spunea Gabriel Leș, conform HotNews.ro.

La o zi după anunț, președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pentru desemnarea nouluo șef al Statului Major al Apărării.

+++

Nicolae Ciucă a fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre, iar între anii 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie - Scorpionii Roșii - cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003), și Antica Babilonia, Irak (2004).

De asemenea, Ciucă este singurul general român care a condus personal o misiune de luptă (14-15 mai 2004, lupta pentru podul peste Eufrat în Irak).