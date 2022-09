Președintele Klaus Iohannis a declarat marți seară că țara noastră a facilitat exportul a cel puțin a 60% din cerealele ucrainene și a acuzat Rusia că "dorește să folosească criza alimentară pentru a-și impune punctul de vedere".

"În acest an m-am concentrat pe teme care sunt foarte importante pentru noi, pentru România, teme pe care le-am discutat și acasă și pe care am vrut să le reiau aici, în această sală. Am prezentat, sigur, situația legată de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei și rolul pe care îl jucăm noi, cum ajutăm Ucraina și pe ucraineni. Am discutat și am prezentat abordarea noastră pentru a preveni o criză alimentară în lume, faptul că România a facilitat exportul, până acum, a cel puțin a 60 % din cerealele care au fost exportate din Ucraina", a spus Klaus Iohannis, prezent la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Acesta a mai declarat că a prezentat abordarea noastră în ce privește energia, "o abordare inovativă, care vine să sublinieze importanța tranziției verzi, importanța pe care o acordăm protecției mediului, dar și importanța pe care o acordăm noilor tehnologii, de exemplu, în zona de nuclear unde, cu maximă probabilitate, vom contribui la realizarea primului reactor de dimensiuni mici în a produce energie din nuclear".

Iohannis a participat și la un Summit care a fost destinat prevenirii unei crize alimentare, iar acolo a prezentat abordarea României în domeniu

"Este destul de clar că Rusia dorește să folosească criza alimentară pentru a-și impune punctul de vedere, cum Rusia a folosit deja și a creat criza energetică pentru a-și impune cu forța punctul de vedere. Dacă suntem uniți, dacă suntem solidari, putem să prevenim aceste crize și cred că este corect să spunem: aceste crize, în măsura în care există deja, trebuie să dea guvernelor noastre teme care cer rezolvări urgente. Cetățenii ne cer soluții, pe bună dreptate, cer prețuri rezonabile pentru energie, cer o economie care în continuare se dezvoltă și guvernele noastre trebuie să livreze. Guvernul României lucrează intens și cu succes la aceste chestiuni", a punctat șeful statului.

De asemenea, tot marți a avut loc, în marja Adunării General a ONU, un Summit pe educație.

"În mod normal, aș fi fost în prezidiul acelui Summit, dar a trebuit să fiu prezent la Londra, la funeraliile Reginei Elisabeta, o prezență care cred că a fost importantă pentru România și, în acest fel, am fost reprezentat de colege și colegi care au subliniat abordarea noastră în domeniul educației, atât educația ca și investiție pentru viitorul națiunii, cât și importanța educației pentru a înțelege conceptul de protecție a mediului, de ce este important să ne implicăm pentru a preveni schimbările climatice și am avut și eu o intervenție, de data aceasta doar prin video", a conchis Klaus Iohannis.