Președintele Klaus Iohannis și omologul ucrainean Volodimir Zelenski au vorbit marți la telefon. În timp ce Iohannis a fost mai "scump la vorbe" în a transmite ce s-a discutat, Zelenski a oferit mai multe detalii pe platforma X.

"Tocmai am avut o discuție telefonică cuprinzătoare cu Volodimir Zelenski, concentrându-ne pe sprijinul nostru continuu pentru Ucraina, prioritățile pentru viitorul Summitul NATO și consolidarea securității generale în Marea Neagră. De asemenea, ne-am exprimat angajamentul României față de Ucraina”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat tot pe X mai multe detalii despre convorbirea cu Klaus Iohannis.

"Am vorbit cu Klaus Iohannis și am mulțumit României pentru sprijinul acordat, inclusiv pentru un nou pachet de ajutor militar care este în prezent în curs de pregătire. L-am informat pe președintele Iohannis cu privire la situația actuală de pe câmpului de luptă și la nevoile fundamentale de apărare ale Ucrainei, în special diferitele tipuri de sisteme de apărare aeriană. De asemenea, am convenit să accelerăm munca pentru un acord bilateral de securitate. Îi sunt recunoscător președintelui Iohannis pentru confrimarea prezenței sale la Summitul pentru Pace și eforturile de a încuraja și alte țări să participe”, a scris Zelenski.

Pe 7 mai, președintele Klaus Iohannis a declarat, după ce a fost primit la Casa Albă de președintele Joe Biden, că există nevoia unor sisteme de apărare antiaeriană în Ucraina, sisteme avansate, și, în acest fel, în ultimele săptămâni este o discuție destul de intensă despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei.

"România dispune de astfel de sisteme și atunci, sigur, am fost întrebați și noi. Și Președintele Biden a adus această chestiune în discuție și i-am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim, și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană. Eu cred că vom găsi o soluție. Este vorba de un singur sistem Patriot", a declarat șeful statului.

Un jurnalist i-a spus că doar un sistem din cele două este funcțional, iar Iohannis a replicat: "Credeți-mă că știu mult mai multe detalii, dar da, este unul funcțional, care va rămâne în România, celelalte, care sunt în faze avansate de operaționalizare, și despre unul dintre acestea era vorba".

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marțea trecută, la finalul unei ședințe de Guvern care a avut loc la Brașov, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre posibilitatea oferirii sistemului de rachete Patriot pentru Ucraina.

"Am avut o discuție cu președintele României și urmează să luăm o decizie în CSAT”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști cum se raportează la acest subiect, Ciolacu a replicat că, după ședința CSAT, "lucrurile vor fi foarte clare".În ciuda insistențelor jurnaliștilor, el nu a oferit mai multe detalii: "E o decizie care se ia în CSAT, nu avem păreri când vorbim de apărarea națională”.



Același Ciolacu spunea anterior, la Antena 3, că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, este sceptic în ceea ce privește oferirea Ucrainei a unui sistem de rachete Patriot.



"Sunt convins că președintele Iohannis va avea discuții cu prim-ministru, cu ministrul Apărării, CSAT și de aici încolo textul curge. În fapt, dacă noi avem, acum vorbesc în nume personal, un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina și ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva și pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente și pentru acest lucru", a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că "toți înțeleg că trebuie să ne protejăm propriul nostru spațiu aerian, inclusiv în incidentele legate de rachetele rusești", după ce și premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că "nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment".

"Deci Polonia, mult mai înarmată ca România, spune nu hotărât. România, mult mai slab înarmată decât Polonia, se gândește să dea. (...) Suntem trei state cu sistemul Patriot. Este Polonia, România și Germania. Știm poziția Germaniei. Acum, domnul Donald Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituției, comandantul suprem al armatei este domnul președinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuție încă, după vizita președintelui în Statele Unite, am avut discuții cu ministrul Apărării. Domnul ministrul al Apărării are rețineri mari în ceea ce privește să dăm acest sistem, unul dintre sisteme, în Ucraina, dar decizia, repet, se ia împreună în CSAT, împreună cu președintele României", a afirmat Ciolacu.