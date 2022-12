Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, în prezența șefei Parlamentului European, Roberta Metsola, care se află la București, că nu are cunoștință despre oficiali români care să fie implicați în scandalul de corupție „Qatargate".

"Nu am alte informații decât cele pe care ni le-a comunicat Parlamentul European, dar părerea mea este că e o speță complicată și trebuie să-i lăsăm pe care trebuie să verifice, să verifice. În speță, să lăsăm procurorii să-și facă treaba", a răspuns Iohannis, după ce un jurnalist l-a întrebat dacă știe despre implicarea unor oficial români în scandalul de corupție, așa cum se vorbește deja.

Anterior, Iohannis a spus că "o chestiune complicată, neașteptată, este scandalul care a izbucnit acum câteva zile în Parlamentul European legat de acuzații de corupție".

El a transmis că i-a spus Robertei Metsola că o susține 100%, iar felul "direct, corect, deschis și ferm în care a abordat aceste chestiuni este cu siguranță calea corectă, fiindcă Parlamentul European, în ansamblu, își face treaba foarte bine".

"Uniunea Europeană, în ansamblu, rezolvă problemele, dar, atunci când sunt găsite situații că anumite persoane nu fac ceea ce așteaptă electoratul de la ele, e clar că trebuie să fie anchetate așa cum scrie la carte, fără prea multe menajamente politice. Procurorii trebuie lăsați să își facă treaba", a adăugat el.



La rândul său, Roberta Metsola a fost întrebată dacă ar fi acceptat să meargă la Cupa Mondială din Qatar dacă nu avea suspiciuni de corupție și dacă i se pare normal ca oameni plătiți deja de cetățeni europeni să primească finanțări de la terți.

"Găurile care există trebuie astupate. Dacă există adunări neoficiale care ar putea fi supuși unei influențe de genul acesta, dacă există o lipsă de transparență și nu declară ce primesc și de unde, atunci trebuie să rezolvăm această problemă. Am dispus deja o oprire a acestor lucruri și o întărire a regulilor și reformelor pentru a ne asigura că așa ceva nu se mai întâmplă. Când am spus că am îngrjiorări, o spun pentru că vorbesc serios", a răspuns Metsola.