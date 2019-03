Președintele Klaus Iohannis a declarat marți seara că este aproape hotărât să convoce un referendum pentru justiție în ziua alegerilor europarlamentare și de o săptămână lucrează intens cu specialiștii la acest lucru.

"Am început să analizez, împreună cu echipa mea de la Cotroceni, cum ar fi dacă aș convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La început am fost relativ puțin entuziaști pentru această idee. Adică eu și încă vreo doi-trei, dar am reușit să conving mai mulți că trebuie să judecăm foarte, foarte bine această chesiune", a declarat Klaus Iohannis în cadrul dezbaterii „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă” organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului de către Asociația One World Romania.

Președintele a mai afirmat că e "aproape hotărât" să convoace referendumul în ziua alegerilor europarlamentare.

"Lucrăm deja intens la asta, analizăm datele, variantele, partea legală. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, când avem alegeri europarlamentare. Aproape! Lăsați-mi o marjă care se datorează nevoii unei analize aprofundate, unei discuții aprofundate, fiindcă nu vreau să fac eu un referendum pentru ceva anume. Dacă fac referendum, atunci vreau să am parteneri nu numai partidele, probabil mai mult din opoziție, vreau să am parteneri și societatea vicilă, românii care își doresc să dea un semnal clar.

Iohannis a mai precizat că de o săptămână lucrează "foarte, foarte intens" la acest lucru.