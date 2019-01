Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri că va refuza să îi numească pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor.

UPDATE Deputatul PSD Florin Iordache a declarat vineri pentru Hotnews.ro că președintele Klaus Iohannis este în campanie electorală și că acesta vrea să blocheze activitatea Guvernului cu astfel de acțiuni.

„Președintele a intrat în campanie electorală iar genul acesta de acțiuni duc la blocarea activității Guvernului", a declarat Florin Iordache.

Fostul ministru al Justiției a mai spus că PSD așteaptă motivarea președintelui. "Așteptăm motivarea să vedem dacă a respectat decizia CCR și abia atunci PSD va decide o soluție pentru rezolvarea situației din Guvern", a explicat Iordache pentru Hotnews.ro.

Întrebat dacă PSD intenționează să demareze procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, Florin Iordache că nu este un scenariu fezabil. "Trebuie să analizăm și noi ce facem, dar modul în care blochează și se opune oricum, indiferent ce decizii ale CCR, indiferent de lege, nu este normal. Vreau să precizez că demersul cu suspendarea este ultimul luat în calcul în acest moment, când România deţine Preşedinţia Consiliului UE", a explicat deputatul PSD.

+++

"Ieri (joi - n.r.) am semnat deceretele de revocare, care au fost și publicate și s-a văzut încă o dată că decretele mele se publică în aceeași zi, ca să ne amintim de o discuție pe care am avut-o acum câteva zile. Nu am formulat încă un răspuns de refuz, fiindcă asta va fi - voi refuza propunerile înaintate de prim-ministru - fiindcă aici avem și argumente de legalitate, dar avem și argumente de oportunitate. Echipa mea lucrează la această analiză, însă până la mijlocul săptămânii viitoare, voi da publicității inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile făcute de primul-ministru”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat cum vede faptul că la nivelul Guvernului se invocă un anumit blocaj care ar putea exista la cele două ministere, neexistând nici titular, nici interimar, Iohannis a replicat: "Această situație o văd foarte simplu. Atâta vreme cât există un ministru pe scaunul de ministru, nu există blocaj. Iar dacă PSD dorește alți miniștri, n-are decât să facă pașii prevăzuți de Constituție".

El le-a transmis social-democraților că "o să aibă ocazia să mai încerce o dată" și să vină cu alte propuneri la cele două ministere.

+++

Iohannis a semnat joi seară decretele de revocare din funcții a lui Paul Stănescu de la Dezvoltare și a lui Lucian Șova de la Transporturi.

Și Paul Stănescu, și Lucian Șova au demisionat din funcții, iar președintele a vacantat posturile lor, însă nu i-a numit pe posturile acestora pe Lia Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici, așa cum vrea PSD.

Pe data de 19 decembrie, Curtea Constituţională a stabilit că există un conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis, după ce şeful statului a amânat numirea miniştrilor Transporturilor şi Dezvoltării Regionale.

+++

Klaus Iohannis s-a arătat preocupat de lipsa bugetului de stat pe anul 2019, despre care a spus că este o reprezintă "o problemă gravă".

Întrebat cum vede întârzierea proiectului de buget pe anul 2019, președintele a spus: "Asta este o problemă gravă. Eu am pus această întrebare deja în decembrie, dacă vă amintiți, și o mai pun o dată: unde este proiectul de buget? PSD a guvernat în tot acest timp, PSD a avut toate condițiile și trebuia să vină, conform legii în vigoare, până pe 15 noiembrie cu proiectul de buget. Nu există la momentul acesta nici un proiect de buget. Ba dimpotrivă, în loc să se ocupe de buget, fiindcă toată lumea are nevoie de bugetul pe anul în curs, este deja târziu, se ocupă de schimbat șefi de la ANAF și din alte poziții, lucru care mie îmi dă foarte mult de gândit.".