Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce s-a aflat că și-a falsificat CV-ul în anul 2016.

UPDATE

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al Guvernului.

"Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului", a transmis Bolojan prin Biroul de presă al Guvernului.



+++

"Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română", a anunțat ministrul pe pagina lui de Facebook.

El a mai scris că România și Europa sunt sub asaltul Rusiei, iar securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț.

"Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria", a continuat el.

Fostul ministru a mulțumit pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

"Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește", a mai completat acesta.

În finalul postării, Moșteanu a transmis și "un gând despre viitor".

"România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum. Dumnezeu să ocrotească România!", a conchis el.

+++

Șeful USR, Dominic Fritz, a transmis că are "un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale".



"A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui. Îl știu pe Ionuț. Am trecut prin bune și grele. Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună. USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere și sigure", a scris Fritz pe pagina lui de Facebook.



+++

Ionuț Moșteanu a ajuns ministru al Apărării pe 23 iunie 2025. Moșteanu este deputat din 2016 și a fost purtător de cuvânt USR. În 2016, Ionuț Moșteanu a fost secretar de stat în ministerul Transporturilor în Guvernul Cioloș. A lucrat peste 20 de ani în mediul privat, în companii multinaționale, unde a coordonat proiecte și echipe de oameni (Scala J Walter Thompson, Connex/Mobifon, Western Union, Leo Burnett/Publicis), apoi a devenit antreprenor.

Deși criticat că a acceptat să fie ministru al Apărării, motivul fiind că nu are nici studii, nici experiență în domeniu, atât USR, cât și premierul și președintele au susținut numirea lui în funcție.