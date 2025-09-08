Cei din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei care au știut sau au fost implicați în operațiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acțiunile din Congo vor fi dați afară, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Într-un interviu acordat News.ro, ministrul spune că nu poate lăsa așa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetență din partea serviciilor secrete românești și nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horațiu Potra, să aibă arsenal și milioane cash în casă fără ca serviciile să știe.

Ionuț Moșteanu spune că linșajul mediatic la care au fost supuși atât el, cât și Oana Țoiu, titulara de la Ministerul de Externe, are legătură cu vechile sisteme din aceste instituții, care se tem de schimbare. Această schimbare va veni oricum, lucrurile se vor schimba atât la Apărare, cât și la Externe, garantează ministrul venit în această funcție din partea USR.



Acesta dă asigurări că, în pofida atitudinii pe care o au mulți dintre rezerviști, Armata română este total loială statului și direcției pro-occidentale a țării, ofițerii care se află acum în funcție și sunt activi având o gândire pro-europeană, modernă.

