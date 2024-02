Iulian Fota a anunțat miercuri că a fost demis din funcția de secretar de stat în Ministerul de Externe, notând că premierul Marcel Ciolacu "nu a jucat vreu rol, dincolo de semnarea deciziei, conform fișei postului".

"Aș aprecia daca mass-media din Romania nu s-ar folosi de situația mea precară și nu aș fi tras în povestea asta despre APIA. Acolo este o chestiune complicată, e vorba de bani, de politică, de alegeri. La mine este un caz simplu, fără nici o conotație politica. O simplă tranșare de situație în cazul a doua viziuni foarte diferite. Eu cred că MAE trebuie condus partenerial, prin respect reciproc și bună înțelegere. Asta nu-i știrbește ministrului de Externe nici autoritatea, nici prestigiul. Ba dimpotrivă. Forță unui om inteligent crește când se înconjoară de oameni competenți. În plus, MAE este al României, deci noi toți trebuie să ne servim țara având cât mai bine grijă de aceasta atât de importantă instituție. Mai ales în acest an critic", a scris Iulian Fota pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că, fiind concediat, "e clar că alții au altă părere și și-au impus voință prin forță prerogativelor deținute. Premierul nu a jucat vreu rol, dincolo de semnarea deciziei, conform fișei postului. Nu vedem situația României la fel, dar nu am ce să-i reproșez în relația cu mine", a completat el.

"Decizia concedierii mele nu vine de la domnia să. Și eu procedam la fel, cât timp un ministru este mai aproape de domnia sa. Și nu este nici o chestie de partid, PNL fiind mulțumit de prestația mea. În definitiv, lucrurile bune pe care le-am făcut se datorează și sprijinului primit de la partid. Cam asta este tabloul, banal și foarte românesc. Nu am cerut eu să vin la MAE, nu am cerut nici să plec. O fac cu fruntea sus, lăsând în spate realizări colective extrem de importante pentru securitatea națională a României. Aș fi apreciat, daca tot am făcut treabă buna, să nu fiu umilit la plecare. Dar atât s-a putut. Voi continua să fiu loial țării mele și să o servesc bine acolo unde viața mă va duce. Noi să fim sănătoși! P.S. Nu mai speculați tot felul de plecări ca ambasador că nu este cazul. Nu plec nicăieri. Rămân pe baricada României Occidentale!", a conchis el.

Iulian Fota a fost secretar de stat pentru afaceri strategice, cu o carieră în serviciul public de peste 25 de ani. El a îndeplinit diferite responsabilități importante în domenii precum politica externă, apărare armată, diplomație militară și securitate națională.

Între 1998 și 2001 a lucrat la Cartierul general al NATO, fiind primul șef al Secțiunii Apărare Armată din cadrul nou înființatei Misiuni a României pe lângă NATO și UEO. Responsabilitățile sale au inclus în special pregătirea Armatei Române pentru aderarea la NATO.

Între 2009 și 2014, Iulian Fota a fost consilier prezidențial pentru securitate națională în administrația președintelui Traian Băsescu și a mai ocupat diverse funcții în sistemul public, precum director al Colegiului Național de Apărare (2005 – 2009), director al Colegiului Național de Informații (2016-2020) sau director general al Institutului Diplomatic Român.