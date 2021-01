Ivan Patzaichin s-a declarat surprins de ”violența atacurilor” la adresa sa și a decis să se retragă din grupul consultativ făcut de USR-PLUS pentru stabilirea guvernatorului Deltei Dunării.

Cred foarte tare în ideea de a decide transparent, printr-un proces de consultare, cine să fie guvernatorul ARBDD. Tocmai de aceea am acceptat să fiu parte din acest proces, însă am fost surprins de violența atacurilor la adresa mea pe acest subiect. Sunt mulți oameni de calitate în Tulcea, și sunt convins că vor găsi posibilitatea de a colabora și fără mine. Așa că mă voi retrage din această activitate”, a scris duminică pe Facebook fostul sportiv.

Dacian Cioloș și Dan Barna l-au rugat pe Ivan Patzaichin să conducă procesul de desemnare a guvernatorului Deltei și a conducerii executive a Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), responsabilitate care a revenit USR PLUS după negocierile cu partenerii de coaliție.



”Ne bucurăm că Ivan a acceptat să dea o mână de ajutor în acest proces prin care USR PLUS propune în premieră o desemnare transparentă și consultativă pentru stabilirea conducerii executive ARBDD. Pentru începerea procesului de recrutare, Ivan Patzaichin va forma un grup consultativ reprezentativ pentru Delta Dunării din care să facă parte asociații și actori relevanți și cu interese de protecție a mediului dar și de dezvoltare comunitară diverse. Acest grup consultativ va avea rolul de a stabili mandatul viitorului guvernator, profilul ideal și elementele de competență necesare pentru a demara proiecte în sprijinul comunității. Grupul consultativ, va propune și o listă scurtă cu candidați posibili pentru această funcție”, a scris pe 15 ianuarie, pe Facebook, Dacian Cioloș.



”Numirea nu poate fi doar o simplă decizie politică, ci una care să implice comunitatea acestei rezervații naturale cu un potențial imens, în care e nevoie de o viziune împărtășită de toată comunitatea cu interese în Deltă, pentru ca un astfel de proiect de protejare a rezervației biosferei Delta Dunării să reușească”, mai preciza copreședintele USR PLUS.

”Mă bucur să văd că cei care au responsabilitatea desemnării guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au înțeles că e nevoie de o consultare cu oamenii serioși ai locului și cu experți în dezvoltare durabilă. Am fost de acord să particip la efortul de a aduce la aceeași masă pe cei care au experiență, bună credință și optimism cu privire la viitorul Deltei. Eu nu voi fi decât un liant care să ajute dialogul”, spunea atunci Patzaichin.