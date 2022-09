România și-a asumat adoptarea unui anumit număr de ținte și jaloane din PNRR până la 15 septembrie. Așa cum a constatat și premierul Nicolae Ciucă, multe dintre ele nu sunt nici acum finalizate.

"Am anunțat atunci când am aprobat, la finele lunii iulie, ultimele jaloane și ținte în PNRR că, pentru trimestrul III, data la care vom aproba aceste jaloane și ținte va fi 15 septembrie. Mâine (joi - n.r.) este ziua de 15 septembrie și sunt deja o parte neîndemplinite. Am înțeles că au fost și sunt așteptate aspectele necesare a fi coordonate cu Comisia Europeană și care nu au venit. Vreau să vă spun cât se poate de clar: următoarea ședință de Guvern va fi online, vineri, și vom aproba jaloanele și țintele care vin de la CE", a spus Nicolae Ciucă la începutul ședinței Executivului de miercuri.

El le-a transmis miniștrilor că ultima ședință de Guvern în care mai pot veni cu obiectivele spre adoptare este cea de pe 21 septembrie.

Avertismente pentru miniștri să își facă treaba au fost și în trecut

Nicolae Ciucă i-a avertizat pe colegii din Guvern și la mijlocul lunii august că nu acceptă să facă ședințe special pentru aprobarea, în a doua jumătate a lunii septembrie, a obiectivelor din PNRR.

"Să aveți în vedere ca în perioada imediat următoare să nu pierdem din lista de priorități țintele și jaloanele din PNRR. Mai avem o lună pentru că în acest trimestru închidem jaloanele la jumătatea lunii septembrie. În ultimele două ședințe nu voi aproba nici un fel de jalon sau țintă. Vă rog să rețineți asta!”, a spus, atunci, Nicolae Ciucă.

Până pe 30 septembrie, Guvernul trebuie să îndeplinească 24 de de obiective asumate prin PNRR.

Între 1 octombrie și 31 decembrie, Guvernul trebuie să se mobilizeze pentru a îndeplini 55 de obiective.