Președintele Klaus Iohannis și președintele SUA, Joe Biden, s-au întâlnit luni în cadrul summitului NATO de la Bruxelles, iar cu această ocazie Iohannis l-a invitat în România pe omologul său american.

"Am avut două discuții scurte cu președintele Biden. Prima a fost chiar la început, unde împreună cu președintele Duda (președintele Poloniei - n.r.) am ținut să-l salutăm pe președintele Biden, să ne exprimăm mulțumirea față de prezența domniei sale în summitul B9. A fost o prezență consistentă, a avut un discurs foarte solid și am dorit să ne asigurăm că în continuare avem un parteneriat strategic foarte solid și că avem întreaga atenție a SUA pentru flancul estic. Președintele Biden ne-a asigurat că se implică în mod deosebit și foarte mult pentru a sprijini România și Polonia", a declarat Klaus Iohannis la finalul summitului NATO.

Iohannis a mai spus că în cea de-a doua scurtă discuție pe care a avut-o cu Joe Biden, l-a invitat în România.

"I-am spus că îmi doresc să continuăm discuția foarte bună pe care am început-o în 2015, când era vicepreședinte, și că îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategic dintre România și SUA. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire", a mai spus președintele.

Potrivit Washington Post, președintele Klaus Iohannis a fost primul pe care liderul de la Casa Albă, Joe Biden, l-a salutat înainte de debutul reuniunii.