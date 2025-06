Președintele Nicușor Dan a fost pus miercuri, după Summitul NATO de la Haga, să comenteze numirile controversate din ultimele zile în justiție, domeniu despre care spunea după alegeri că are nevoie de reforme și se va implica în proces.

"Confirm tot ce am spus până acum (în campania electorală și după câștigarea alegerilor - n.r.). Formarea Guvernului s-a terminat acum două zile, în momentul de la care a trebuit să vin aici și mâine, după cum știți, la Bruxelles. Prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția după ce voi face niște lucruri concrete. În paralel cu activitatea principală care a fost deficitul și formarea Guvernului, am avut niște întâlniri cu oameni din zona de justiție, întâlniri care vor continua cu mai mulți oameni din zona de justiție, ca să înțeleg întreg ecosistemul și să înțeleg care este maniera cea mai eficace și evident constituțională în care să acționez. Pe cele două evenimente pe care le-ați menționat, conform legii, atributul de a desfășura procedura de numire a președintelui ÎCCJ este al secției de judecători din Consiliul Superior al Magistratului. Președintele mai puțin decât a putea să asiste la ședințele acestuia nu are atribuții", a spus Nicușor Dan.

Pe numirea judecătorilor la Curtea Constituțională, Dan spune că este un atribut al celor două Camere ale Parlamentului pe doi dintre judecători. Numirea sa o va fi făcutp "cam într-o săptămână de acum".



În urmă cu o săptămână, Judecătoarea Roxana Petcu, actuala șefă a Inspecției Judiciare, a câștigat un nou mandat de trei ani în această funcție. Sub conducerea ei, Inspecția Judiciară a continuat să inițieze dosare disciplinare controversate împotriva magistraților incomozi, mulți dintre aceștia câștigând ulterior la Înalta Curte. potrivit G4Media.ro.

Reamintim că Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a votat luni în favoarea numirii Liei Savonea în funcția de președintă a ICCJ. Decizia fiind luată cu 9 voturi favorabile și un vot împotrivă, Lia Savonea fiind singura candidată pentru șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ).

Despre numirea controversată la CCR din partea PSD, președintele a răspuns că "există un echilibru de putere între președinte, Parlament și Guvern, care este o creație a Parlamentului, și prin atributele pe care le am ca președinte încerc să optimizez fiecare din aceste lucruri care preocupă societatea".

"Optimizare înseamnă că pe anumite decizii care sunt comune, decizia nu e exclusiv la tine. Și atunci trebuie să prioritizezi. O prioritate a fost o majoritate solidă care să dea stabilitate financiară și încredere".

Întrebat dacă în urma acestei "optimizări" românii pot înțelege că o persoană, practic, fără să fi deținut funcții juridice, poate ajunge judecător CCR, Dan a replicat: "Românii pot să înțeleagă că au ales un președinte pentru 5 ani, 60 de luni, din care prima lună și-a folosit-o pentru deficit și Guvern. (...) Există un echilibru de putere, există niște atribuții și există o negociere între președinte și partide pe a aranja aceste atribuții. Și nu tot timpul, și asta e faza cu democrației, nu tot timpul decisiile ajung la o singură persoană".

Lia Savonea a fost președintă a CSM și a Curții de Apel București, fiind un magistrat contestat și considerată unul dintre liderii grupării antireformiste din Consiliul Superior al Magistraturii.

La ieșirea de la interviul de la CSM, Savonea a afirmat că eticheta de judecător controversat este "regretabilă".

De asemenea, Camera Deputaților și Senatul au votat marți doi noi judecători la Curtea Constituțională, pe un mandat de 9 ani. Unul a fost propus de UDMR, iar altul de cei de la PSD, potrivit negocierilor din noua Coaliție de guvernare.