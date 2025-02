Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că a fost o surpriză pentru Coaliția de guvernare anunțul lui Klaus Iohannis privind demisia.

"Nu am avut discuții foarte aplicate pe acest subiect. Astăzi, când a anunțat conferință de presă, era clar că va avea ceva de comunicat, ceva important și atunci ne-am gândit că asta urma să se întâmple. Am fost surprinși. Nu am știut până azi-dimineață. Este în acest moment trecutul, nu vreau să rămânem ancorați în trecut", a spus Kelemen Hunor, la Parlament, întrebat dacă Iohannis a vorbit cu cei din Coaliție înainte de a-și anunța demisia.

El a spus că Iohannis lasă o societate dezbinată, dar este o șansă pentru Coaliție să facă ceva bun în viitor.

De asemenea, liderul UDMR a precizat că el nu mai vrea să tragă un glonț într-un leu mort, refereindu-se la faptul că nu mai vrea să-l critice pe Iohannis pentru că acesta a demisionat.