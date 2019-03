Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, la TVR, că formaţiunea sa nu îl va susţine pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la votul de miercuri al moțiunii simple ce îl vizează.

"Noi, când am susținut acele modificări la organizarea sistemului judiciar și la cariera profesională a magistraților prin care cele două cariere - procurorilor și judecătorilor - au fost separate, am susținut un principiu sănătos, am susținut o idee bună, și am făcut cu toată convingerea un an, un an și jumătate, aproape doi ani, cât a durat toată povestea asta la Cameră, la Senat, s-a întors după fel de fel de contestații, ministrul Justiției nu a venit în Parlament, nu a avut nicio poziție, a spus <<domnule, Parlamentul legiferează, ministerul nu se bagă, e treaba voastră, în Parlament>>. Ca să ne trezim acum 3 săptămâni că, brusc, Ministerul Justiției și Guvernul legiferează și întoarce tot ce am făcut noi. Separarea magistraților, cariera magistraților, inclusiv tot ce se întâmplă în CSM, Secția de procurori, Secția de judecători, vechimea de 18 ani șamd. nu mai e așa cum am știut că e, deci principiul nu mai este valabil, brusc domnul Toader legiferează în locul Parlamentului. Ca să vedem astăzi că, de fapt, iarăși a fost schimbată Ordonanța 7, a fost repusă în varianta inițială și vorbesc doar de acest aspect, nu vorbesc de celelalte aspecte", a subliniat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la TVR.

Liderul UDMR susține că OUG pe justiție nu este rațională, iar partidul său nu îl va susține pe Tudorel Toader la votul privind moțiunea simplă împotriva sa.

"Nu putem să fim luați, așa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, că am lucrat degeaba, că am fost pur și simplu idioții utili ai nu știu cui, ca să mă exprim extrem de dur. (...) Ordonanța pe justiție nu este rațională și uite dovada - au dat o altă ordonanță de urgență, prin care au modificat ordonanța de acum 3 săptămâni, o ordonanță de urgență. De aceea nu vom susține pe domnul Toader de data aceasta", a motivat Hunor