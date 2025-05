Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis o scrisoare prin care îndeamnă maghiarii din România să voteze duminică la alegeri cu Nicușor Dan.

"În România, alegerile prezidențiale nu au fost niciodată atât de mult despre maghiari ca acum. Mulți spun că este aceeași situație ca în anul 2000, când trebuia ales între Iliescu și Vadim Tudor. Între răul și răul mai mic. Doar că acum nu este așa. Nu voi nega <meritele> antimaghiare ale lui Vadim Tudor, dar, ca să spun așa: era un jucător de ligă mică pe lângă Simion", se arată în scrisoarea publicată pe Maszol.ro.

"Simion este, mai presus de orice, antimaghiar. Aceasta este rădăcina sa, din asta s-a hrănit. La Valea Uzului s-a cățărat pe mormintele bunicilor noștri și a propulsat AUR în politica națională, pentru ca apoi să pornească sute de procese împotriva limbii noastre materne, a steagurilor și simbolurilor noastre, să atace școlile maghiare. Nu, el nu este suveranist și nici creștin. Cu fiecare fibră a sa, cu fiecare părticică din el, este antimaghiar. Iar noi știm asta! Noi știm cine este George Simion – nimeni altcineva. Noi am fost acolo la poarta cimitirului din Valea Uzului, nu altcineva. Noi am fost acolo, în instanțele din România, în procesele împotriva simbolurilor noastre, nu altcineva. Noi am fost în Parlament când ne-a amenințat cu violență, nu altcineva. Noi știm exact ce pericol reprezintă George Simion. Pentru că acestea sunt școlile noastre, aceasta este limba noastră, acestea sunt simbolurile noastre, steagul nostru secuiesc", a mai spus Hunor.

Tot el îi roagă pe toți maghiarii ca duminică să spună "STOP Simion".

"Să-l susținem cu votul nostru pe Nicușor Dan. Să mergem la vot. Pentru că este vorba despre viitorul nostru", se arată în finalul scrisorii.