Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune la RFI că liderii Coaliției au convenit să păstreze nivelul de 70% din ultimul salariu net pentru pensiile magistraților

”În coaliție, am discutat variantele, după întâlnirea de săptămâna trecută cu magistrații la Cotroceni, care sunt variantele și toată lumea este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare, azi, mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână noi trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare și pe fond, toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea venitului, salariului, cum ar veni, vorbim de cuantumul pensiei”, a spus Hunor.

Liderul UDMR consideră că se poate negocia perioada de tranziție până la ieșirea la pensie la 65 de ani: ”La perioada de tranziție, sigur, aici, eu pot să vă spun ce am propus și ieri și săptămâna trecută, eu aș accepta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Până la urmă, dacă e să căutăm un compromis, eu cred că din partea noastră, din partea coaliției, din partea arcului guvernamental, este o posibilitate de a arăta că din punctul nostru de vedere, pacea socială și guvernarea justă și dreaptă este lucrul cel mai important”.

Kelemen Hunor afirmă că ”astăzi, probabil că premierul va mai discuta și cu președintele, să vedem ce s-a mai întâmplat de săptămâna trecută, dacă au mai fost discuții, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul la CSM spre avizare”.



Președintele UDMR anunță că urmează reforma pensiilor speciale din zona militară.

”În societate, așteptarea este pentru o guvernare mai dreaptă. Și trebuie să urmeze și alții. Aici, magistrații au avut dreptate, pentru că ne-au reproșat că am început cu ei. Urmează zona militară. Și acolo există vârsta de pensionare mult mai redusă și pensiile de serviciu mult mai mari. Deci noi nu putem ocoli. Dacă vreau să fiu drept față de magistrați, atunci trebuie să recunosc că din tot ce înseamnă pensiile speciale, ei au o valoare în procent de 8,9%, cu grefierii, cu CCR, cu Curtea de Conturi se ajunge la nouă și ceva la sută, deci sub 10%. Marea majoritate, ca și volum al pensiilor de serviciu, ca să nu folosesc termenul de pensia specială, este în zona militară, jandarmi, Poliție, Armată, SRI și așa mai departe (...). Și acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme”, a continuat el.

