Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat luni seară, la Digi24, că în cazul în care Crin Antonescu va pierde alegerile prezidențiale din luna mai coaliția de guvernare nu va rezista acestui eșec.

"Ca să existe în continuare această coaliție trebuie să câștige Antonescu. Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție n-are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conștienți cu toții de acest lucru", a declarat Kelemen Hunor, la Digi24.

"Degeaba vorbim sau spunem povești dacă această majoritate cu 3.000 de primari, cu majoritate parlamentară la cinci luni după alegerile parlamentare, nu are capacitatea de a câștiga alegerile prezidențiale, înseamnă că nu are suport în societate și din punct de vedere moral va fi o presiune uriașă și noul președinte va avea nevoie de majoritate parlamentară, orice președinte are nevoie de o majoritate parlamentară", a afirmat liderul UDMR.

"Dacă nu câștigă Antonescu, indiferent cine va câștiga, va încerca să formeze o majoritate. Din acest punct de vedere eu o să fiu foarte sincer și dur. Pierde Antonescu? Această majoritate nu va mai fi o majoritate funcțională până în toamnă. Acest lucru trebuie spus, degeaba ne ascundem după deget”, a mai spus Kelemen Hunor.