Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraților, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.

"Am văzut decizia CCR prin care ei au declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților pe motive extrinseci, deci nu pe conținut, ci pe procedură. Dacă motivarea deciziei va confirma acest lucru, atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să facem două lucruri: Guvernul și coaliția, dar în primul rând Guvernul, trebuie să reia procedura, să trimită proiectul de lege, așa cum a fost adoptat, în Camera Deputaților și Senat la ședința reunită. (...) Să așteptăm 30 de zile și după aceea să reluăm procedura de angajare a răspunderii și exact cu același conținut să trecem prin Parlament încă o dată legea (...). Acesta e primul lucru care trebuie făcut", a declarat liderul UDMR pentru Agerpres.

În opinia lui Kelemen Hunor, un referendum ar închide acest subiect.

"Și a doua chestiune ce aș face eu - aș organiza un referendum cu următoarea întrebare: <<Sunteți de acord ca vârsta de pensionare să fie uniformă pentru fiecare cetățean? Da/Nu>>. Și sunt convins că 90% dintre oameni s-ar prezenta la vot și ar vota să fie vârsta de pensionare aceeași pentru fiecare om, indiferent dacă este în armată, în magistratură sau în poliție. Deci eu aș face acest referendum ca să închidem pentru mult timp de aici înainte acest subiect", a transmis președintele UDMR.