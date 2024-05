Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit recent despre motivul care a stat la scoaterea Uniunii din Coaliția de guvernare cu PSD și PNL, după "rocada" de premieri.

Potrivit Transtelex, Kelemen Hunor a povestit la un eveniment electoral din Baia Mare că președintele Klaus Iohannis i-a cerut ceva în vara lui 2022 și el nu a fost dispus să facă acel lucru.

"Atunci când Orbán (Viktor - n.r.) a ținut acel discurs la Tușnad, care apoi a fost catalogat de toată lumea drept fascist, președintele (Klaus Iohannis - n.r.) a așteptat, m-a chemat public prin intermediul televiziunii, să prezint poziția UDMR. Și eu am prezentat poziția UDMR, dar el a spus că prin aceasta l-am apărat pe Orbán, nu m-am delimitat de el”, a explicat Hunor.

„Am spus că voi sta aici până în ultimul moment. Spuneți voi că nu. Și am stat acolo până în ultimul moment, căutând compromisuri. Între timp mi s-a spus, și am menționat acest lucru public, că în această poveste nu mai există niciun secret sau informație confidențială pe care să nu o pot dezvălui. Mi s-a spus că președintele a dat ordin să fim eliminați. Și de aceea nu am putut ajunge la un acord, pentru că fusese dat ordinul să fim eliminați. Orice compromis am fi căutat, voiau să ne elimine. Știu și înțeleg de ce a făcut asta președintele. Este o chestiune complicată. Am vorbit public despre asta cu puțini oameni. Nu americanii au cerut asta, nu rușii au cerut, nu chinezii au cerut...”, a detaliat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a continuat afirmând: "Să ne amintim ce s-a întâmplat atunci când a fost rostită fraza otrăvită a anului 2022. Jurnaliștii, ba chiar și poporul știu deja că combinația Orbán–Tușnad are de obicei un efect exploziv. În 2022, explozia a avut un asemenea succes încât a avut ecou european și relațiile româno-maghiare s-au deteriorat pentru o perioadă. Atunci, Orbán a declarat că popoarele care trăiesc în Bazinul Carpatic nu sunt de rasă mixtă, ci sunt amestecuri ale popoarelor care trăiesc în propriul lor cămin european", a mai reamintit Kelemen Hunor.